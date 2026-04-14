Handeln Mizuho Financial Group, Inc. - 8411 CFD

Über Mizuho Financial Group, Inc.

Die Mizuho Financial Group Inc. ist eine in Japan ansässige Bankholdinggesellschaft, die sich hauptsächlich mit dem Geschäft von Bankholdinggesellschaften, Banken, auf Wertpapiere spezialisierten Unternehmen und anderen Unternehmen befasst. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Privat- und Firmenkunden ist für inländische Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen und mittelgroße Kunden tätig. Das Segment Large Corporate, Financial and Public Corporation Company ist für Kunden von großen Unternehmen, Finanzunternehmen und öffentlichen Körperschaften in Japan tätig. Das Segment Global Corporate Company ist für Kunden von japanischen und nicht-japanischen Unternehmen in Übersee tätig. Das Segment Global Markets Company ist unter anderem im Zins- und Aktiengeschäft tätig. Das Segment Asset Management Company befasst sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Produkten, die den Vermögensverwaltungsbedarf von Privatkunden bis hin zu institutionellen Anlegern decken.

Der aktuelle realtimekurs der Mizuho Financial Group, Inc. Aktie beträgt 6781.7 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: TPI Composites, Vietnam Enterprise Investments Ltd, SECOM CO., LTD., Manitex, Crescent Point Energy Corp. und iShares MSCI Chile Capped ETF. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.