Handeln United Parcel Service - UPS CFD

Über United Parcel Service, Inc.

United Parcel Service, Inc. ist ein Paketzustelldienst. Das Unternehmen ist ein Anbieter von globalen Lieferketten-Verwaltungslösungen. Es liefert jeden Werktag Pakete in über 220 Ländern und Territorien. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: US-Inland-Paket, Internationales Paket und Lieferkette & Fracht. Das Unternehmen bietet ein Spektrum an inländischen, garantierten Boden- und Luftpakettransportdienstleistungen in den USA an. Das Segment Internationales Paket des Unternehmens umfasst den Kleinsendungsbetrieb in Europa, Asien, Kanada und Lateinamerika, dem indischen Subkontinent, dem Nahen Osten und Afrika. UPS bietet eine Auswahl an internationalen Versandoptionen mit garantierten Zustelltagen oder -uhrzeiten. Das Segment Lieferkette & Fracht besteht aus Speditions- und Logistikdienstleistungen des Unternehmens, Lkw-Frachtvermittlung, UPS Freight und seinen finanziellen Angebote durch UPS Capital. UPS bietet ein Sortiment von garantierten und nicht garantierten weltweiten Luftfrachtdienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der United Parcel Service Aktie beträgt 105.49 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Wickes Group plc, MicroSectors FANG Index 2X Lev, Alaska Air Group, Auscrete Corporation, Soligenix, Inc. und Malvern. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.