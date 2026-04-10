Handeln Alaska Air Group - ALK CFD

Über Alaska Air Group, Inc.

Alaska Air Group, Inc. ist die Holdinggesellschaft der Alaska Airlines (Alaska) und Horizon Air (Horizon). Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Mainline Alaska, Alaska Regional und Horizon. Das Segment Alaska Mainline betreibt den Boeing 737 Teil des Alaskageschäfts. Es bietet einen Nord/Süd-Service innerhalb der westlichen Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und Costa Rica, sowie Personen- und Frachtdienste nach und innerhalb des Staates Alaska. Seine regionalen Operationen bestehen aus Flügen, die von Horizon, SkyWest Airlines, Inc. und Peninsula Airways, Inc. betrieben werden. Das Horizon-Segment betreibt regionale Flugzeuge. Es verfügt über mehr als 1.200 tägliche Flüge zu etwa 120 Destinationen. Es bietet über 290 tägliche Flüge zu etwa 50 Destinationen aus Kalifornien, darunter über 110 tägliche Nonstop-Flüge zu etwa 30 Destinationen von über drei Bay Area Flughäfen und etwa 105 täglichen Nonstop-Flüge zu über 40 Destinationen aus etwa vier Flughäfen in Los Angeles.

Der aktuelle realtimekurs der Alaska Air Group Aktie beträgt 39.41 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF, Franchise Group, Inc., Olema Pharmaceuticals, Inc., ZTO Express (Cayman) Inc., Mapletree Ind Tr und Keros Therapeutics, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.