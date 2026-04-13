Handeln Dow Inc. - DOW CFD

Über Dow Inc

DOW INC. ist ein Materialwissenschaftsunternehmen, das Wissenschaft und Technologie kombiniert, um Lösungen zu entwickeln. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus sechs globalen Geschäftseinheiten, die in drei Geschäftssegmente unterteilt sind: Performance Materials & Coatings, Industrial Intermediates & Infrastructure und Packaging & Specialty Plastics.

Seine Produkte dienen verschiedenen Anwendungen, darunter Beschichtungen, Haushalts- und Körperpflegeprodukte, langlebige Güter, Kleb- und Dichtstoffe sowie Lebensmittel- und Spezialverpackungen.

Darüber hinaus unterhält das Unternehmen ein globales Geschäfts- und Entwicklungsnetzwerk mit acht Forschungs- und Entwicklungszentren.

Der aktuelle realtimekurs der Dow Inc. Aktie beträgt 40 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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