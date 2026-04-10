Handeln Dno - DNO CFD

Über DNO ASA

Dno ASA, ehemals DNO International ASA, ist ein in Norwegen ansässiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen. Es beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Betrieb von Öl- und Gasgrundstücken. Ihre Aktivitäten erstrecken sich vor allem auf den Mittleren Osten und die Region Nordafrika (MENA). Es hält Beteiligungen an Öl- und Gasblöcken in verschiedenen Phasen der Exploration, Entwicklung und Produktion sowohl an Land als auch vor der Küsten der Region Kurdistan im Irak, der Republik Jemen, dem Sultanat Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Tunesischen Republik und Somaliland. Das Unternehmen ist über seinen Hauptsitz in Oslo und ein Netzwerk von Niederlassungen in der gesamten MENA-Region tätig. Zu den Tochtergesellschaften gehören DNO Yemen AS, DNO UK Ltd, DNO Invest AS, DNO Tunisia AS, DNO Iraq AS, DNO Mena AS und Origo Exploration Holding AS.

Der aktuelle realtimekurs der Dno Aktie beträgt 18.81 NOK. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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