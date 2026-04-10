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Über Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG bietet Informations- und Telekommunikationstechnologie und Telekommunikationsdienste an. Zu den Geschäftssegmenten des Unternehmens zählen Deutschland, bestehend aus Festnetz- und mobilen Aktivitäten in Deutschland; USA, bestehend aus mobilen Aktivitäten in den USA; Europa, bestehend aus Festnetz- und mobilen Betrieb der Landesgesellschaften in verschiedenen europäischen Ländern wie Griechenland, Rumänien, Ungarn, Polen, Tschechien, Kroatien, den Niederlanden und Österreich;

System Solutions, das die Systeme für Informations- und Kommunikationstechnologien für multinationale Konzerne und öffentliche Einrichtungen betreibt und Headquarters & Group Services, bestehend aus dem Betrieb der Servicezentrale und verschiedenen anderen Tochtergesellschaften des Unternehmens.

Das Festnetzgeschäft des Unternehmens umfasst Sprach- und Kommunikationsaktivitäten basierend auf Festnetz- und Breitbandtechnologie und sieht auch den Verkauf von Endgeräten und anderer Hardware vor.

Der aktuelle realtimekurs der Deutsche Telekom AG Aktie beträgt 31.075 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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