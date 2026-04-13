Handeln Direxion Daily Energy Bull 2X Shares - ERX CFD

Über Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Die Anlage strebt ein tägliches Anlageergebnis vor Gebühren und Aufwendungen von 200 % der täglichen Performance des Energy Select Sector Index an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Finanzinstrumente wie Swap-Vereinbarungen, Wertpapiere des Index und ETFs, die den Index abbilden, sowie in andere Finanzinstrumente, die ein tägliches gehebeltes Engagement im Index oder in ETFs, die den Index abbilden, bieten. Der Index wird von S&P; Dow Jones Indices bereitgestellt und umfasst inländische Unternehmen aus dem Energiesektor, der die folgenden Branchen umfasst: Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe sowie Energieausrüstung und -dienstleistungen. Dieser ETF bietet eine tägliche 2x-Long-Leverage zum Energy Select Sector Index.

Der aktuelle realtimekurs der Direxion Daily Energy Bull 2X Shares Aktie beträgt 87.9 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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