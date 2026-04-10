Handeln DCC PLC - DCC CFD

Über DCC plc

DCC PUBLIC LIMITED COMPANY ist ein internationales Vertriebs-, Marketing-, Großhandels- und Business-Support-Leistungsunternehmen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: DCC Energie, DCC Technologie, DCC Gesundheitswesen und DCC Umwelt. Das Unternehmenssegment DCC Energie ist in drei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Flüssiggas, Öl sowie Einzelhandels- und Tankkarte. Das Segment DCC Energie ist im Ölvertrieb in Großbritannien, Schweden, Österreich, Dänemark und Irland tätig. Das Segment DCC Technologie erbringt Vertriebs-, Marketing-, Großhandels- und Lieferkettenleistungen und bietet den Einzelhandels- und Wiederverkaufskunden eine Reihe von Verbraucher- und Unternehmenstechnologieprodukten und -dienstleistungen an. Das Segment DCC Healthcare ist im Gesundheitswesen tätig und liefert Produkte und Dienstleistungen an Anbieter im Gesundheitswesen sowie Markeninhaber im Sektor Gesundheit und Schönheit. Das Segment DCC Environmental erbringt Leistungen im Bereich Recycling, Abfallwirtschaft und Ressourcenrückgewinnung im Industrie-, Gewerbe-, Bau- und öffentlichen Sektor.

Der aktuelle realtimekurs der DCC PLC Aktie beträgt 51.4 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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