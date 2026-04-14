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Über Reliance Steel & Aluminum Co

Reliance Steel & Aluminum Co. ist ein Metall-Service-Center-Unternehmen in Nordamerika (USA und Kanada). Zum 31. Dezember 2018 betrieb das Netzwerk der Metall-Service-Center des Unternehmens über 300 Standorte in 39 Staaten in den USA und in 12 weiteren Ländern (Australien, Belgien, Kanada, China, Frankreich, Malaysia, Mexiko, Singapur, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate und Großbritannien). Zum 31. Dezember 2018 erbrachte sie Dienstleistungen in der Metallverarbeitung und vertreibt eine Palette von mehr als 100.000 Metallprodukten, darunter Legierungen, Aluminium, Messing, Kupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Titan und Spezialstahlprodukte in einer Reihe von Branchen. Die verschiedenen Metall-Service-Center verarbeiten und vertreiben ausschließlich Spezialmetalle. Das Unternehmen liefert eine Reihe von Produkten von Standorten in den USA und Kanada. Sie bietet eine Reihe von Verarbeitungsdienstleistungen für ihre Kunden an und liefert Produkte an Verarbeiter, Hersteller und andere Endverbraucher.

Der aktuelle realtimekurs der Reliance Steel Aktie beträgt 323.77 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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