Handeln DBV Technologies SA - DBV CFD

Über DBV Technologies SA

DBV TECHNOLOGIES S.A. ist ein in Frankreich ansässiges Biopharma-Unternehmen in der klinischen Phase, die sich auf das Ändern des Immuntherapiebereichs durch die Entwicklung einer Technologieplattform namens Vaskin konzentriert. Der therapeutische Ansatz des Unternehmens basiert auf der Epikutan-Immuntherapie oder EPIT, seine proprietäre Methode zur Bereitstellung von biologisch aktiven Verbindungen des Immunsystems durch intakte Haut mit Viaskin. Es widmet seine Technologie der Behandlung von Patienten, darunter auch Säuglinge und Kinder, die unter schweren Nahrungsmittelallergien leiden, für die die Sicherheit von größter Bedeutung ist, da das Eindringen des betreffenden Allergens in ihre Blutbahn zu schweren oder lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen wie anaphylaktischem Schock führen kann. Das Produktportfolio des Unternehmens für Allergie-Behandlungen besteht aus Viaskin Peanut, Viaskin Milk und Viaskin Egg. Das Unternehmen hat eine Tochtergesellschaft, DBV Technologies Inc., in den USA.

Der aktuelle realtimekurs der DBV Technologies SA Aktie beträgt 3.51 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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