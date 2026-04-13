Handeln Cts Eventim AG - EVD CFD

Über CTS Eventim AG & Co KGaA

CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Bereich Freizeitveranstaltungen und Kinokartenmarkt tätig ist. Das Unternehmen hat zwei Segmente, Kartenverkauf und Live-Entertainment. Die Ziele des Segments Ticketing bestehen in Werbung, Verkauf, Vermittlung, Vertrieb und Vermarktung von Eintrittskarten für Kinos, Konzerte, Theater, Museen, Sportveranstaltungen und andere Veranstaltungen in Deutschland und im Ausland mit Hilfe von Datenverarbeitung und Datenübertragungstechnologien. Die Tickets werden vermarktet über ihre Netzwerk-Plattform (eventim.net), dem firmeneigenen Eintrittskartenprodukt (eventim.inhouse), dem Sportveranstaltungskartenprodukt (eventim.tixx) und eine proprietäre Lösung für den Eintrittskartenverkauf und die Zugangskontrolle in Stadien und Arenen. Die Ziele des Segments Live-Entertainment sind Planung, Vorbereitung und Durchführung von Touren und Veranstaltungen, vor allem Musikveranstaltungen und Konzerten sowie die Vermarktung von Musikproduktionen. Auf internationaler Ebene werden auch Spielstätten betrieben. Das Unternehmen betreibt die kinoheld GmbH als Tochtergesellschaft im Mehrheitseigentum.

Der aktuelle realtimekurs der Cts Eventim AG Aktie beträgt 52.895 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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