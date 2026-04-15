Handeln Seagate Technology - STX CFD

Über Seagate Technology Holdings PLC

SEAGATE TECHNOLOGY PUBLIC LIMITED COMPANY ist ein führender Anbieter von elektronischen Datenspeichertechnologie und Lösungen. Zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens gehören Festplattenlaufwerke. Neben Festplattenlaufwerken, produziert es eine Reihe von elektronischen Datenspeicherprodukten, einschließlich Solid-State-Hybridantriebe, Solid State Drives, Peripheral Component Interconnect Express Karten und Serial Advanced Technology-Architektur Controller. Das Speichertechnologie-Portfolio umfasst auch Speichersubsysteme und High Performance Computing-Lösungen. Die Produkte sind für den Einsatz in Enterprise-Servern und Storage-Systemen, Client Compute-Anwendungen konzipiert und Client Non-Compute-Anwendungen. Es entwirft, fertigt und stellt verschiedene Komponenten die in seinen Plattenlaufwerken gefunden werden zusammen, einschließlich der Schreib-/Leseköpfe und Aufzeichnungsmedien. Das Design und die Fertigungsoperationen basieren auf die Technologieplattformen basieren welche verwendet werden um die verschiedenen Plattenlaufwerk-Produkte zu erzeugen die mehrere Datenspeicheranwendungen und Märkte bedienen.

Der aktuelle realtimekurs der Seagate Technology Aktie beträgt 518.82 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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