Handeln ConAgra Foods - CAG CFD

Über Conagra Brands Inc

Conagra Brands, Inc. ist ein Unternehmen für verpackte Lebensmittel, das in den Segmenten Lebensmittel & Snacks, gekühlte & tiefgekühlte Produkte, International und Foodservice tätig ist.

Das Berichtssegment Lebensmittel & Snacks umfasst haltbare Markenprodukte, die in verschiedenen Einzelhandelskanälen verkauft werden.

Das Berichtssegment Kühlen & Tiefkühlen umfasst temperaturkontrollierte Markenlebensmittel, die in verschiedenen Einzelhandelskanälen verkauft werden.

Das Segment International umfasst hauptsächlich Markennahrungsmittel in verschiedenen Temperaturstufen, die in verschiedenen Einzelhandels- und Foodservice-Kanälen verkauft werden.

Das Berichtssegment Foodservice umfasst Marken- und kundenspezifische Lebensmittelprodukte, darunter Mahlzeiten, Vorspeisen, Soßen und eine Vielzahl kundenspezifisch hergestellter kulinarischer Produkte, die für den Verkauf an Restaurants und andere Foodservice-Einrichtungen vor allem in den Vereinigten Staaten verpackt werden.

Zu den Marken gehören Birds Eye, Marie Callender's, Banquet, Healthy Choice, Slim Jim, Reddi-wip und Vlasic, Angie's BOOMCHICKAPOP, Duke's, Earth Balance, Gardein und Frontera.

Der aktuelle realtimekurs der ConAgra Foods Aktie beträgt 14.33 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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