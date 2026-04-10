Handeln CLS Holdings PLC - CLI CFD

Über CLS Holdings plc

CLS HOLDINGS PLC ist eine in den Vereinigten Königreich ansässige Immobilien-Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft ist hauptsächlich in die Investition, Verwaltung und Entwicklung von Gewerbeimmobilien sowie in andere Investitionen tätig. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft besteht in der Investition in Gewerbeimmobilien in vier europäischen Regionen wie London, der Rest des Vereinigten Königreichs, Deutschland und Frankreich, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Büros in wichtigsten europäischen Städten liegt. Die Gesellschaft betreibt über zwei operative Segmente, zu denen investitionsimmobilie und Sonstige Beteiligungen gehören. Aufgrund ihrer Größe und geografischen Vielfalt wird der Geschäftsbereich Investitionsimmobilie geografisch gesteuert. Das Segment investitionsimmobilie umfasst London, der Rest des Vereinigten Königreichs, Frankreich, Deutschland und Schweden. Das Segment Sonstige Beteiligungen umfasst das Hotel bei Spring Mews, Unternehmensanleihen, Anteile an Catena AB und First Camp Sverige Holding AB sowie weitere kleine Unternehmensbeteiligungen.

Der aktuelle realtimekurs der CLS Holdings PLC Aktie beträgt 0.47602 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: YTL Power International Berhad, Proto Labs, Inc. Common stock, Raytheon Technologies Corporation, PSP Swiss Property AG, Sociedad Química y Minera de Chile S.A. und Potbelly Co. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.