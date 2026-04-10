Handeln Close Brothers Group PLC - CBGl CFD

Über Close Brothers Group plc

CLOSE BROTHERS GROUP PLC ist ein Merchant-Banking-Unternehmen.

Das Unternehmen bietet Kreditvergabe, Einlagen, Vermögensverwaltung und Wertpapierhandel.

Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Banking, Securities und Asset Management.

Das Segment Banking bietet eine Kreditvergabe an kleine Unternehmen und Privatpersonen, mit Schwerpunkt auf Spezialfinanzierungen. Es bietet auch Depot-Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen im Vereinigten Königreich.

Das Segment Wertpapiere bietet Trading-Dienstleistungen im Vereinigten Königreich durch Winterflood, einen Marktmacher.

Das Segment Asset Management bietet eine Reihe von Finanzberatungen, Investment-Management und Online-Investitionsdienstleistungen für Privatkunden und professionelle Berater.

Das Lösungs-Portfolio umfasst Luft- und Schifffahrt, Brokerfinanzierung, Brauereiverleih, Asset-Based Lending, Nutzfahrzeugverleih, Versicherungsprämienfinanzierung, Rechnungsfinanzierung, Motorfinanzierung, Immobilienfinanzierung, professionelle Dienstleistungsfinanzierung, Einzelhandelsfinanzierung und Technologie.

Der aktuelle realtimekurs der Close Brothers Group PLC Aktie beträgt 4.1438 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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