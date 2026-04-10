Handeln Brown-Forman Corporation - BFbus CFD

Über Brown-Forman Corporation

BROWN-FORMAN CORPORATION ist Unternehmen, das sich mit Spirituosen und Weinen befasst. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, Abfüllung dem Import, Export, der Vermarktung und dem Vertrieb einer Auswahl alkoholischer Getränke.

Das Unternehmen betreibt ein Sortiment von rund 40 Spirituosen, Weinen und Ready-to-Drink (RTD) Cocktailmarken. Seine wichtigsten Marken sind unter anderem Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Jack Daniel's RTDs, Jack Daniel's Tennessee Honey, Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey, Jack Daniel's Tennessee Fire, Jack Daniel's Single Barrel Collection, Jack Daniel's Sinatra Select, Jack Daniel's Winter Jack, Jack Daniel's No. 27 Gold Tennessee Whiskey, Finlandia Vodkas, Finlandia RTDs, Korbel California Brandy, Woodford Reserve Kentucky Bourbons, el Jimador Tequilas, el Jimador New Mix RTDs, Herradura Tequilas, Canadian Mist Canadian Whisky, Sonoma-Cutrer California Wines, Early Times Kentucky Whisky and Bourbon, Chambord Liqueur, Old Forester Kentucky Bourbon, Antiguo Tequila, Pepe Lopez Tequila, Santa Dose Cachaca und Collingwood Canadian Whisky.

Der aktuelle realtimekurs der Brown-Forman Corporation Aktie beträgt 29.35 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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