Handeln Big Yellow Group PLC - BYG CFD

Über Big Yellow Group plc

BIG YELLOW GROUP PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das in der Bereitstellung von Mietlagern und der Erbringung der dazugehörigen Dienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen arbeitet mit einer Plattform von rund 89 Shops, darunter 16 Shops der Marke Armadillo Self Storage. Das Unternehmen besitzt auch mehr als sieben Big Yellow Mietlager-Entwicklungsstandorte (einschließlich zweier Erweiterungsstandorte), von denen zwei über eine Planungsgenehmigung verfügen. Die maximale Mietfläche dieser Plattform beträgt rund 5,3 Millionen Quadratfuß (500.000 Quadratfuß). Von den Big Yellow-Shops und Websites werden etwa 96 % des Wertes im freien Eigentum und in langjährigen Pachtverträgen gehalten, wobei die restlichen 4 % kurzfristige Vermietungen und Verpachtungen sind. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören Big Yellow Self Storage Company Limited, die ein unbeschränkt haftender Gesellschafter ist; Big Yellow Construction Company Limited, die im Bau-Management tätig ist; Big Yellow Holding Company Limited, die eine Holdinggesellschaft ist; BYRCo Limited, die im Property Management tätig ist, und Big Yellow (Battersea) Limited, die im Mietlager tätig ist.

Der aktuelle realtimekurs der Big Yellow Group PLC Aktie beträgt 8.855 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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