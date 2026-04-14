Handeln Bridgestone Corporation - 5108 CFD

Über Bridgestone Corp

BRIDGESTONE CORPORATION ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Reifengeschäft tätig ist. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in zwei Geschäftsbereichen. Das Reifensegment befasst sich mit der Bereitstellung von Reifenschläuchen für Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Busse, Bau- und Bergbaufahrzeuge, Industriefahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, Flugzeuge und Motorräder. Das Segment bietet auch reifenbezogene Produkte, runderneuerte Materialien und verwandte Technologien, Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen sowie Reifenrohstoffe. Das Segment Diversifikation bietet chemische Produkte wie Automobilteile, Urethanschaum und verwandte Produkte, elektronische Präzisionsteile, Industriematerialien und Baumaterialien, Dachmaterialien, sowie Sportartikel, wie Golfbälle und Golfschläger. Das Segment bietet auch Fahrräder und fahrradbezogene Produkte an und betreibt das Finanzgeschäft.

Der aktuelle realtimekurs der Bridgestone Corporation Aktie beträgt 3384.7 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Davita, Old Republic International Corporation, Graphite Bio, Inc., Microvast Holdings, Inc., ePlus und Freshworks Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.