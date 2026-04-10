Handeln Bodycote PLC - BOY CFD

Über Bodycote PLC

BODYCOTE PLC ist ein Anbieter von thermischen Bearbeitungsprozessen. Das Unternehmen verfügt über sechs Geschäftssegmente, die auf zwei Geschäftsfelder aufgeteilt sind: Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energie (ADE) sowie Automobil- und allgemeine Industrie (AGI): ADE-Westeuropa; ADE-Nordamerika; ADE-Schwellenmärkte; AGI-Westeuropa; AGI- Nordamerika und AGI- Schwellenmärkte. Es bietet Technologien wie klassische Wärmebehandlung, darunter Nitrieren, Aufkohlen, Glühen, Anlassen, und Spezialtechniken, darunter isostatische Heißpressdienstleistungen, Produktherstellung durch isostatisches Heißpressen, Edelstahl-Sonderprozesse, Oberflächentechnik und Corr-l-Dur. Das Unternehmen hat mahr als 26 Einrichtungen in Osteuropa, China, Mexiko, Singapur und Dubai. Es bietet Unterstützung im Herstellungsprozess für Marktsektoren, einschließlich Luftfahrt und Verteidigung, Automobil, Energieerzeugung, Öl und Gas, Bau, Medizin und Transport.

Der aktuelle realtimekurs der Bodycote PLC Aktie beträgt 6.893 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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