Handeln Genuine Parts - GPC CFD

Über Genuine Parts Company

GENUINE PARTS COMPANY ist eine Service-Organisation, die im Vertrieb von Kfz-Ersatzteilen, industriellen Ersatzteilen, Büroartikel und elektrischen/elektronischen Materialien tätig ist.

Zu den Unternehmensbereichen gehören Automotive, Industrie, Büroartikel, und Sonstiges.

Die Automotive-Sparte vertreibt Ersatzteile für alle Marken und Modelle von Pkws, Lkws und sonstigen Fahrzeugen.

Die Industriesparte vertreibt eine Reihe von Industrielagern, mechanischen und hydraulischen Antriebselementen einschließlich hydraulischer und pneumatischer Produkte, fördertechnischer Komponenten sowie Zubehör und Verbrauchsmaterial.

Die Sparte Büroartikel vertreibt eine Reihe von Büroartikel, EDV-Zubehör, Büromöbeln und Bürotechnik.

Der aktuelle realtimekurs der Genuine Parts Aktie beträgt 109.19 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Autohome Inc., Zosano Pharma Corporation, UMB Financial, American Software, WH GROUP und SOC Telemed, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.