Handeln Riverstone - AP4sg CFD

Über Riverstone Holdings Limited

Riverstone Holdings Limited ist eine in Singapur ansässige Investment-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen befasst sich hauptsächlich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb von speziellen Reinraumprodukten für den Einsatz in kontrollierten und kritischen Umgebungen. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Reinraum- und Gesundheitshandschuhen, Nitrilhandschuhen, Fingerlingen, Gesichtsmasken, Verpackungsbeuteln und anderen Produkten spezialisiert. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Festplattenlaufwerke (HDD) und Halbleiter in der Elektronikindustrie in Asien eingesetzt. Darüber hinaus beschafft und vertreibt das Unternehmen andere Verbrauchsartikel für Reinräume, wie Gesichtsbeutel, Hauben, Mützen, Overalls, Schuhüberzüge, Stiefel, Tücher für kritische Aufgaben und Tupfer. Das Unternehmen verfügt über etwa fünf Produktionsstätten in Malaysia, Thailand und China sowie über ein etabliertes Netz von Vertriebsbüros und strategischen Partnern in Asien, Amerika und Europa. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören Riverstone Resources Sdn Bhd, Protective Technology Co. Ltd. und Riverstone Resources (S) Pte Ltd.

Der aktuelle realtimekurs der Riverstone Aktie beträgt 0.774 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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