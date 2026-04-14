Handeln Nu Skin Enterprises, Inc. - NUS CFD

Über Nu Skin Enterprises, Inc.

Nu Skin Enterprises, Inc. ist eine Holdinggesellschaft, die am Betrieb der Nu Skin-Einheit beteiligt ist. Nu Skin entwickelt und vertreibt Schönheits- und Wellnessprodukte, die weltweit unter den Marken Nu Skin, Pharmanex und ageLOC verkauft werden. Nu Skin bietet Schönheits- und Körperpflegeprodukte an, darunter Body, DR. Dana, Epoch, Nu Colour, Nutricentials, Tri-Phasic White und Tru Face. Pharmanex bietet Ernährungsprodukte an, darunter ageLOC R2, ageLOC Vitality, ageLOC Youth, g3, LifePak, TR90 und S3 Scanner. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig, die aus sieben geografischen Nu Skin-Segmenten bestehen, darunter Festlandchina; Südkorea; Südostasien/Pazifik, das Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam, Australien, Neuseeland und andere Märkte umfasst; Amerika, das Kanada, Lateinamerika und die Vereinigten Staaten umfasst; Japan; Hongkong/Taiwan, zu dem auch Macau gehört, und Europa, Naher Osten und Afrika, zu dem Europa sowie Israel, Russland und Südafrika gehören.

Der aktuelle realtimekurs der Nu Skin Enterprises, Inc. Aktie beträgt 7.67 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Signet Jewelers, Riot Blockchain, Inc., 180 Degree Capital Corp., Creative, Apollo Investment Corporation und Enphase Energy, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.