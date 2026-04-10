Handeln BHP Group Ltd - BHP CFD

Über BHP Group Ltd (ADR)

BHP GROUP LIMITED, ehemals BHP BILLITON LIMITED, ist ein globales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen ist ein Hersteller von verschiedenen Rohstoffen wie Eisenerz, metallurgischer Kohle, Kupfer und Uran. Die Segmente sind Erdöl, Kupfer, Eisenerz und Kohle. Das Petroleum-Segment beschäftigt sich mit der Erforschung, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Das Kupfer-Segment ist im Bergbau von Kupfer, Silber, Blei, Zink, Molybdän, Uran und Gold tätig. Das Eisenerz-Segment beschäftigt sich mit dem Abbau von Eisenerz. Das Kohle-Segment beschäftigt sich mit dem Abbau von metallurgischer Kohle und Kraftwerkskohle (Energie). Die Geschäftsbereiche umfassen Mineralien Australien, Mineralien Nord- und Südamerika, Petroleum und Marketing. Das Unternehmen extrahiert und verarbeitet Mineralien, Erdöl und Erdgas aus seinen Produktionsbetrieben, die vor allem in Australien und Amerika gelegen sind. Das Unternehmen verwaltet Produktverteilung durch seine globale Logistikkette, einschließlich Fracht- und Pipeline-Transport.

Der aktuelle realtimekurs der BHP Group Ltd Aktie beträgt 76.83 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Valley National, Sumitomo Realty & Development Co., Ltd., Mazda Motor Corporation, Astria Therapeutics, Inc., SenesTech, Inc. und América Móvil, S.A.B. de C.V.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.