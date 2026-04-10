Handeln America Movil SAB de CV - ADR - AMX CFD

Über America Movil SAB de CV (ADR)

America Mobile ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet Telekommunikationsdienstleistungen. Zu den Services gehören Mobil- und Festnetz-Voice-Services, WLAN und feste Datendienste, Internetzugang und Pay-TV, Verkauf von Computern, Geräten, Zubehör sowie andere damit zusammenhängende Services. Die Segmente sind Mexico Wireless, Mexico Fixed, Brasilien, Kolumbien, südliches Lateinamerika, Andenländer, Zentralamerika, Karibik, Vereinigte Staaten und Europa. Das südliche Lateinamerika-Segment umfasst Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay. Das Andenregion-Segment umfasst Ecuador und Peru. Im Mittelamerika-Segment sind Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama vertreten. Das karibische Segment umfasst die Dominikanische Republik und Puerto Rico. Das Segment Europa umfasst Österreich, Weißrussland, Bulgarien, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien. Es ist in allen geografischen Segmenten unter der Marke Claro tätig, außer in Mexiko, den USA und Europa.

Der aktuelle realtimekurs der America Movil SAB de CV - ADR Aktie beträgt 27.09 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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