Handeln Bankinter, S.A. - BKT CFD

Über Bankinter SA

Die Bankinter, S.A. ist ein in Spanien ansässiges Finanzinstitut (die Bank), das vor allem im Bankensektor tätig ist. Die Tätigkeiten der Bank gliedern sich in vier Geschäftssegmente: Das Firmenkundengeschäft, das u. a. für Privatkunden Girokonten, Termineinlagen, Vermögensverwaltung und -beratung sowie Hypothekendarlehen bietet; das Geschäftskundengeschäft, das Finanzdienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen, für Konzerne und staatliche Stellen anbietet; Verbraucherkredite, das sich auf persönliche Darlehen und Kreditkarten-Dienste durch die Bankinter Consumer Finance EFC konzentriert, und Sonstiges, das u. a. Online-Sparkonten umfasst. Das Unternehmen ist über zahlreiche Tochtergesellschaften, wie Bankinter Gestion de Activos SGIIC, Hispamarket SA, Bankinter Capital Riesgo SGECR SA und Bankinter Sociedad de Financiacion SAU, tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Bankinter, S.A. Aktie beträgt 14.44 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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