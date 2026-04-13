Handeln Diversified Healthcare Trust - DHC CFD
Über Diversified Healthcare Trust
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST ist ein Immobilienfonds. Das Unternehmen verfügt über vier Unternehmensbereiche: Seniorenwohnanlagen über Triple-Net-Verträge, kurz- und langfristige Wohnbetreuung und andere Dienstleistungen für die Bewohner; betreutes Seniorenwohnen für kurz- und langfristige Wohnbetreuung und andere Dienstleistungen für die Bewohner; Immobilien, die an medizinische Dienstleister, medizinische Einrichtungen, Kliniken und Biotech-Labore vermietet werden; und Sonstiges, was die übrigen Operationen umfasst, einschließlich bestimmten Immobilien für Fitness-, Wellness- und Spa-Einrichtungen. Zu den Immobilien im Bereich Triple-Net-Verträge Seniorenwohnanlagen gehören Vermietungen an unabhängige Wohngemeinschaften, betreutes Wohnen und Pflegeeinrichtungen. Zu den Immobilien im Bereich Betreutes Seniorenwohnen gehören betreute Wohngemeinschaften und betreute Wohnanlagen.
Der aktuelle realtimekurs der Diversified Healthcare Trust Aktie beträgt 7.0918 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A2PXS1
- ISIN:US25525P1075