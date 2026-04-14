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Über Aurora Cannabis Inc

Aurora Cannabis Inc ist ein in Kanada ansässiges medizinisches Cannabis-Unternehmen. Über ihre Tochtergesellschaften steuert die Gesellschaft zwei operative Segmente sowie Corporate: Medizinisches Cannabis, horizontal integrierte Unternehmen und Sonstiges. Das Segment Medical Cannabis produziert und vertreibt medizinisches Cannabis in Kanada und vertreibt es über den Großhandel in der Europäischen Union. Darüber hinaus umfasst es die Produktion und den Vertrieb von Indoor-Kultursystemen und hanfbezogenen Lebensmitteln. Die Produktionskapazität des Unternehmens liegt bei über 625.000 Kilogramm pro Jahr.

Der aktuelle realtimekurs der Aurora Cannabis Inc. Aktie beträgt 4.8358 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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