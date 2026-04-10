Handeln AJ BELL PLC ORD GBP0.000125 - AJB CFD
Über AJ Bell PLC
AJ Bell Plc ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das Anlageplattformen anbietet. Zu den Produkten des Unternehmens gehören AJ Bell Investcentre, AJ Bell Youinvest, AJ Bell Investments, AJ Bell Media, AJ Bell Securities und AJ Bell Platinum. AJ Bell Investcentre bietet regulierten Finanzberatern und Vermögensverwaltern eine Reihe von Online-Tools zur Verwaltung der Portfolios ihrer Privatkunden. AJ Bell Investcentre bietet selbstinvestierte Privatrenten (SIPP), Altersvorsorgekonten, individuelle Sparkonten (ISA), Lifetime ISA, General Investment Account (GIA), Junior SIPP und Junior ISA. AJ Bell Youinvest ist eine Direct-to-Consumer-(D2C)-Investmentplattform für Privatkunden. AJ Bell Platinum bietet AJ Bell Platinum SIPP und AJ Bell Platinum SSAS an. AJ Bell Platinum SSAS trägt dazu bei, die Kontrolle über die Rentenregelungen in einem flexiblen und steuereffizienten Umfeld zu behalten.
Der aktuelle realtimekurs der AJ BELL PLC ORD GBP0.000125 Aktie beträgt 5.2095 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: The Shyft Group, Inc., Rightmove PLC, Suzuki Motor Corporation, BAE Systems plc, Envista Holdings Corporation und Sempra Energy. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A2PAS5
- ISIN:GB00BFZNLB60