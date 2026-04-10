Handeln Airbus - AIRfr CFD

Über Airbus SE

Airbus SE, ehemals Airbus Group SE, ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie tätig ist. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Airbus Commercial Aircraft, Airbus Helicopters und Airbus Defence and Space. Das Segment Airbus Commercial Aircraft konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Jetflugzeugen und Flugzeugteilen sowie auf die Flugzeugumrüstung und damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment Airbus Helicopters ist auf die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von zivilen und militärischen Hubschraubern sowie auf die Erbringung von Hubschrauber-Dienstleistungen spezialisiert. Das Segment Airbus Defence and Space produziert militärische Kampfflugzeuge und Trainingsflugzeuge, bietet Lösungen für Verteidigungselektronik und globale Sicherheitslösungen und fertigt und vertreibt Flugkörper.

Der aktuelle realtimekurs der Airbus Aktie beträgt 169.86 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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