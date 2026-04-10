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Über AEM Holdings Ltd.

AEM Holdings Ltd. ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das Halbleiter-Testlösungen anbietet. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Halbleiterfertigungsanlagen und den dazugehörigen Werkzeugteilen. Zu seinen Segmenten gehören Test Cell Solutions, Instrumentation, Contract Manufacturing und Sonstige. Die Testzellenlösungen umfassen Testlösungen auf Systemebene und auf Wafer-Ebene. Der Bereich Instrumentation umfasst ATE-Lösungen sowie Test- und Messlösungen. Die System-Level-Testlösung wird von Chipherstellern zum Testen von Modulen und Panels in der Elektronikindustrie verwendet. Die Wafer-Level-Testlösung ist eine anwendungsspezifische Testlösung für MEMS-Geräte (Micro-Electro-Mechanical Systems). Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der Auftragsfertigung an, darunter Leiterplatten- und Box-Build-Bestückung, Gerätekonstruktion, Kabelbaummontage und andere Fertigungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Materialmanagement, Schaltungslayout, Prototyp- und Entwicklungstechnik.

Der aktuelle realtimekurs der AEM Aktie beträgt 4.815 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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