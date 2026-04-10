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Über Dassault Aviation SA

DASSAULT AVIATION SA ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das in der globalen zivilen und militärischen Luftfahrtindustrie tätig ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Kampfflugzeugen und Executive Jets. Sein Produktportfolio umfasst die Falcon-Familie für den Zivilluftfahrtmarkt sowie die Flugzeuge Mirage 2000, Rafale und Neuron für den militärischen Sektor. Das Unternehmen bietet außerdem Ersatzteile und Werkzeuge sowie eine Palette von Dienstleistungen wie u. a. technischen Support, Wartung und Reparatur der Flugzeugzellenausrüstung und -teile an. Die Firma hat ihre Büros in Europa, Asien, Südamerika und Nahost. DASSAULT AVIATION SA hat eine Reihe von Niederlassungen in Europa und Nordamerika, einschließlich DFJ-Little Rock, Sogitec Industries, DFJ Wilmington Corp., DFJ Teterboro, Dassault Falcon Service - Le Bourget, Aero-Precision Repair & Overhaul Co., Inc, Dassault Procurement Services Inc., Dassault Aircraft Services und Midway Aircraft Instruments Company.

Der aktuelle realtimekurs der Dassault Aviat Aktie beträgt 325.85 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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