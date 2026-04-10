Handeln Admiral Group PLC - ADMl CFD

Über Admiral Group plc

ADMIRAL GROUP PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das in der Bereitstellung von Kfz-Versicherungen tätig ist. Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: GB-Kfz-Versicherung, internationale Kfz-Versicherung, Preisvergleich und Sonstige. Das Segment GB-KFZ-Versicherungen besteht aus dem Kfz-Versicherungsgeschäft und anderen Produkten, die die Kfz-Versicherungspolice ergänzen in Großbritannien. Das internationale Kfz-Versicherungssegment besteht aus dem Kfz-Versicherungsgeschäft und der Generierung von Einnahmen aus zusätzlichen Produkten und Gebühren aus dem Kfz-Versicherungsgeschäft außerhalb von Großbritannien. Das Preisvergleichssegment bezieht sich auf die Preisvergleichswebsites des Unternehmens, wie Confused.com in Großbritannien, Rastreator in Spanien, LeLynx in Frankreich und compare.com in den Vereinigten Staaten. Das Segment Sonstige umfasst Hausratversicherungen in Großbritannien, den kommerziellen Van-Versicherungsmakler sowie kommerzielle Van-Versicherung. Es hat Niederlassungen in Kanada, Indien und Italien, unter anderem.

Der aktuelle realtimekurs der Admiral Group PLC Aktie beträgt 32.407 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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