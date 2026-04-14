Handeln Accenture - ACN CFD

Über Accenture Plc

Accenture plc ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Strategie und Beratung, Interaktiv, Technologie und Betrieb anbietet. Es bietet auch Netzwerk-Engineering, -Betrieb und -Services. Zu den Segmenten gehören Kommunikation, Medien und Technologie; Finanzdienstleistungen; Gesundheit und öffentlicher Dienst; Produkte und Ressourcen. Das Segment Communications, Media & Technology bedient die Branchen Kommunikation, Elektronik, Technologie, Medien und Unterhaltung. Das Segment Financial Services bedient die Banken-, Kapitalmarkt- und Versicherungsbranche. Das Segment Health & Public Service dient Kostenträgern und Anbietern im Gesundheitswesen sowie Regierungsabteilungen und -behörden, Organisationen des öffentlichen Dienstes, Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen. Das Segment Resources bedient die Branchen Chemie, Energie, Forstprodukte, Metalle und Bergbau, Versorgungsunternehmen und verwandte Industrien. Es bietet digitale Werbedienste an. Es bietet Unternehmen auch die Erstellung und Verteilung von Inhalten.

Der aktuelle realtimekurs der Accenture Aktie beträgt 190.3 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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