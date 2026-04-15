Handeln Pembina Pipeline Corporation - PPLca CFD
Über Pembina Pipeline Corp
PEMBINA PIPELINE CORPORATION ist ein in Kanada ansässiger Transport- und Midstream-Dienstleister. Das Unternehmen besitzt ein integriertes System von Pipelines, die verschiedene Kohlenwasserstoffflüssigkeiten und Erdgasprodukte transportieren, die hauptsächlich in Westkanada produziert werden. Es besitzt auch Erdgasförderungs- und -verarbeitungsanlagen sowie ein Infrastruktur- und Logistikgeschäft für Öl- und Erdkaskondensate. Die integrierten Anlagen und kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens entlang des größten Teils der Kohlenwasserstoff-Wertschöpfungskette ermöglichen es, dem Energiesektor ein komplettes Spektrum an Midstream- und Marketing-Dienstleistungen anzubieten. PEMBINA PIPELINE CORPORATION ist in drei Divisionen gegliedert: Pipelines Division, Facilities Division und Marketing & New Ventures Division.
Der aktuelle realtimekurs der Pembina Pipeline Corporation Aktie beträgt 59.76 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A1C563
- ISIN:CA7063271034