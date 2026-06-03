SpaceX-IPO
Erfahren Sie mehr über SpaceX und den bevorstehenden IPO, einschließlich wichtiger Geschäftstreiber, der potenziellen Bewertung und wie Sie die Aktie über CFDs traden können, sobald diese an der Börse notiert wird.
Wann ist der SpaceX-IPO-Termin?
Mit Stand vom April 2025 hat SpaceX noch keinen offiziellen Termin für seinen Börsengang (IPO) bestätigt. Jedoch nahmen die Marktspekulationen zu, nachdem Elon Musk angedeutet hatte, dass Starlink, die Satelliten-Internet-Sparte von SpaceX, zuerst an die Börse gehen könnte. Analysten erwarten weitgehend einen IPO oder eine Ausgliederung bis 2025 oder 2026, je nach den regulatorischen Bedingungen und dem Appetit des Kapitalmarkts.
Zu den wichtigsten Faktoren für den Zeitpunkt des IPO gehören:
- Potenzial einer Ausgliederung von Starlink: SpaceX könnte sein Starlink-Geschäft separat an der Börse notieren, um den Marktwert zu steigern und Anlegern einen direkten Zugang zum Satelliten-Breitbandwachstum zu ermöglichen.
- Umsatz- und Bewertungswachstum: SpaceX wurde im Dezember 2024 im Rahmen eines sekundären Aktienverkaufs mit rund 350 Mrd. $ bewertet. Die kontinuierliche Expansion der Satellitenabdeckung und der Startfrequenz stärkt das Potenzial für einen IPO.
- Marktbedingungen: Eine Erholung der IPO-Stimmung in den Bereichen Technologie sowie Raumfahrt könnte ein günstiges Zeitfenster für SpaceX bieten, um an die Börse zu gehen.
Was ist SpaceX?
SpaceX oder auch Space Exploration Technologies Corp. ist ein privates Raumfahrtunternehmen mit Sitz in den USA, das im Jahr 2002 von Tesla-CEO Elon Musk gegründet wurde. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, die Kosten für den Raumfahrttransport zu senken und die Besiedlung des Planeten Mars zu ermöglichen. SpaceX ist zum weltweit führenden Anbieter kommerzieller Raumfahrtstarts herangewachsen und expandiert über seine Starlink-Sparte auch seine Satelliten-Internetabdeckung.
Sie können über die neuesten Trends von SpaceX und dem Tesla-Aktienkurs mit unserem Bereich zu Nachrichten und Analysen auf dem Laufenden bleiben.
Wichtige Meilensteine in der Entwicklung von SpaceX
- 2002Gegründet von Elon Musk, mit dem Ziel, die Raumfahrt kostengünstiger zu machen.
- 2008Erfolgreicher Start der Falcon 1, womit es das erste Privatunternehmen wurde, das eine mit Flüssigtreibstoff betriebene Rakete in den Orbit schickte.
- 2012Erstes kommerzielles Unternehmen, das Fracht mit seinem Dragon-Raumschiff zur ISS liefert.
- 2020Beförderte NASA-Astronauten zur ISS, womit ein Privatunternehmen erstmals mit einer Besatzung startete.
- 2024Expandierung der Abdeckung durch Starlink weltweit und Vorbereitung auf Starship-Missionen zur Unterstützung der künftigen Mond- und Mars-Exploration.
Wie verdient SpaceX Geld?
SpaceX verdient sein Geld über mehrere wichtige Geschäftsbereiche, wobei Regierungsaufträge, kommerzielle Dienstleistungen und Verbraucherangebote miteinander kombiniert werden.
|Einnahmequelle
|Beschreibung
|Startdienste
|Das Unternehmen wird von der NASA, dem Verteidigungsministerium der USA und kommerziellen Kunden für die Beförderung von Nutzlasten mit seinen Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy bezahlt.
|Starlink-Abonnements
|Monatliche Gebühren von Verbrauchern und Unternehmen für den Zugang zu High-Speed-Internet über die Starlink-Satellitenkonstellation.
|Regierungsaufträge
|Langfristige Finanzierung durch die NASA und andere Raumfahrtbehörden für bemannte Missionen und Frachtmissionen zur ISS und darüber hinaus.
|Satellitenaussetzung
|Kommerzielle Kunden zahlen dafür, dass ihre Satelliten mit SpaceX-Raketen in den Orbit transportiert und ausgesetzt werden.
|Zukünftige Starship-Dienstleistungen
|SpaceX plant die Monetarisierung von Deep-Space-Missionen, einschließlich Mondtransporte und Fracht.
Mit Stand von Ende 2024 erwirtschaftet SpaceX Berichten zufolge mehr als 13 Mrd. $ an Jahresumsatz, wovon Starlink einen wachsenden Anteil ausmacht.
Was könnte den Realtime-Aktienkurs von SpaceX beeinflussen?
Sobald SpaceX (oder seine Starlink-Sparte) an die Börse geht, wird der Aktienkurs durch eine Kombination aus unternehmensspezifischen Meilensteinen und einer breiteren Branchendynamik angetrieben werden. Aufgrund der Position von SpaceX an der Schnittstelle von Raumfahrt, Telekommunikation und modernster Technologie wird die Aktie wahrscheinlich ein großes Anlegerinteresse anziehen – aber auch eine verschärfte Kontrolle.
Starlink-Nutzerwachstum und die Entwicklung zur Rentabilität
Starlink wird voraussichtlich eine zentrale Komponente der Bewertung von SpaceX darstellen. Das Unternehmen bedient derzeit weltweit über 4,5 Millionen Kunden (Stand von Anfang 2025), wobei es über seine Satellitenkonstellation in ländlichen und unterversorgten Regionen Highspeed-Internet anbietet. Analysten werden das weitere Nutzerwachstum aufmerksam verfolgen, insbesondere in Schwellenländern, wo nur begrenzte Breitbandalternativen zur Verfügung stehen.
Weitere wichtige Kennzahlen, die die Aktie bewegen könnten:
- ARPU (durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer) und Abwanderungsquoten
- Zeitrahmen für die Rentabilität von Starlink – derzeit wird stark in Satellitenstarts reinvestiert
- Regulatorische Erfolge in großen Märkten wie Indien, Brasilien oder Afrika
- Neue kommerzielle Abschlüsse, darunter mit den Luft- und Schifffahrtsindustrien
Wenn SpaceX beweist, dass Starlink eine nachhaltige Rentabilität erreichen und zugleich global skalieren kann, könnten Anleger die Aktie mit zusätzlichen Wachstumsmultiplikatoren belohnen. Andererseits könnten hohe Betriebskosten und logistische Herausforderungen in den nur schwer zu versorgenden Regionen die Begeisterung dämpfen.
Häufigkeit der Starts, Kosteneffizienz und Wiederverwendbarkeit
SpaceX hat nach eigenen Angaben im Jahr 2024 über 138 erfolgreiche Starts durchgeführt, was größtenteils seinem wiederverwendbaren Raketensystem Falcon 9 zu verdanken ist. Es hat die Kosten für den Zugang zum Weltraum drastisch reduziert, Wettbewerber unterboten und langfristige Verträge mit der NASA, dem Pentagon und kommerziellen Satellitenbetreibern abgeschlossen.
Der Aktienkurs könnte auf diese Faktoren reagieren:
- Jegliche Startfehler oder Hardware-Fehlfunktionen
- Verspätungen oder Überschreitungen der Kosten bei Starship, dem Schwerlastträger der nächsten Generation des Unternehmens
- Erhöhtes Startvolumen oder neue Vertragsabschlüsse
- Nachweise für wachsende Margen durch die schnelle Rückkehr und Wiederverwendung von Raketen
Für die langfristigen Margen und das Anlegervertrauen von SpaceX ist es entscheidend, dass SpaceX seinen Startbetrieb weiter ausbauen und dabei die Kosten niedrig halten kann.
Fortschritte bei Starship und Deep-Space-Ambitionen
Starship, die in Entwicklung befindliche vollständig wiederverwendbare Rakete von SpaceX, ist von zentraler Bedeutung für die langfristige Vision des Unternehmens. Sie wurde entwickelt, um riesige Ladungen und Passagiere zum Mond, Mars und darüber hinaus zu befördern – und sie wurde von der NASA für zukünftige Artemis-Missionen beauftragt.
Was die Aktie beeinflussen könnte:
- Meilensteine bei Orbit-Testflügen von Starship
- Erfolgreiche Vorführungen der Betankung im Weltraum
- Sicherung von Regierungsaufträgen oder Anwendungen des Privatsektors (z. B. Weltraumbergbau, Mondtourismus)
- Regulatorische oder umweltbezogene Verzögerungen seitens der FAA oder internationaler Behörden
Eine positive Entwicklung bei Starship könnte die Begeisterung der Anleger für die Bedeutung von SpaceX für den interplanetaren Transport entfachen. Anhaltende Verzögerungen oder technische Rückschläge könnten die Bewertung jedoch belasten, insbesondere falls Starship nicht schnell Umsätze generiert.
Regulatorische Herausforderungen und geopolitische Spannungen
SpaceX ist in einer hochgradig regulierten Industrie tätig, die sich über die Bereiche Verteidigung, Telekommunikation sowie Luft- und Raumfahrt erstreckt. Der Betrieb des Unternehmens wird durch nationale und internationale Gesetze zu Satellitenfrequenzen, Luftraumnutzung und militärischer Zusammenarbeit beeinflusst.
Potenzielle Einflussfaktoren des Aktienkurses umfassen:
- Exportbeschränkungen oder Compliance-Probleme im Rahmen der ITAR (International Traffic in Arms Regulations)
- FCC-Entscheidungen zur Vergabe von Satellitenfrequenzen
- Rechtliche Konflikte über die Auswirkungen von Starlink auf die Umwelt oder den Orbit
- Verschärfte Aufmerksamkeit internationaler Wettbewerber wie China oder Russland angesichts der Spannungen im Wettrennen um den Weltraum
Da Regierungen den Weltraum zunehmend als strategische Infrastruktur ansehen, könnte jeder regulatorische Fehltritt oder geopolitische Rückschlag Volatilität verursachen.
Wettbewerbslandschaft und Innovationszyklen
Zwar ist SpaceX heutzutage der führende kommerzielle Startanbieter, doch der Wettbewerb wird in allen vertikalen Bereichen des Unternehmens immer intensiver – vom Raketenstart bis zum Satelliteninternet.
Zu den Hauptwettbewerbern gehören:
- Project Kuiper von Amazon, das den Start von über 3.000 Satelliten für weltweite Bandbreite plant
- Blue Origin, das die Rakete New Glenn und Mondlandegeräte entwickelt
- OneWeb, unterstützt von der britischen Regierung, mit Ausrichtung auf LEO-Internet
- Traditionelle Marktteilnehmer wie ULA, Arianespace und das chinesische Unternehmen CASC
Innovationen in den Bereichen Antrieb, Wiederverwendbarkeit, Miniaturisierung von Satelliten und KI-gestützte Weltraumanalyse könnten den Markt umgestalten. SpaceX muss seinen Vorsprung beibehalten oder riskiert es, verdrängt zu werden – insbesondere, wenn Wettbewerber niedrigere Kosten anbieten oder von Regulierungsbehörden bevorzugt werden.
Marktstimmung und IPO-Dynamiken
Als einer der meist erwarteten IPOs des Jahrzehnts könnte SpaceX einen volatilen anfänglichen Handel erleben, verstärkt durch den Hype und die Medienberichterstattung.
Zu den Haupteinflüssen auf die Stimmung könnten gehören:
- Nachfrage während der Zeichnungsphase des IPO und der anfängliche Kursbereich
- Frühzeitige Analystenberichte und institutionelle Bewertungen
- Allgemeines makroökonomisches Umfeld: hohe Zinssätze, Volatilität bei Tech-Aktien oder geopolitische Instabilität könnten die Begeisterung dämpfen
- Die öffentliche Präsenz von Elon Musk und der potenzielle wechselseitige Einfluss von Tesla, Neuralink, oder X (ehemals Twitter)
Das Interesse der Kleinanleger könnte ebenfalls eine große Rolle spielen, insbesondere wenn das Unternehmen bei seinem IPO eine ähnliche Fanbasis wie Tesla anzieht. Der Hype in den sozialen Medien, das Momentum von Meme-Aktien oder das spekulative Traden können zu dramatischen kurzfristigen Schwankungen führen.
Wie man SpaceX-Aktien über CFDs traden kann
- Wählen Sie eine PlattformCapital.com bietet das Traden mit CFDs auf Tausende globale Aktien an, einschließlich neuer IPOs sowie Luft- und Raumfahrtunternehmen.
- Konto eröffnen Registrieren Sie sich, verifizieren Sie Ihre Identität und wählen Sie Ihre Handelspräferenzen.
- FondskontoZahlen Sie Guthaben auf Ihr Konto ein. Traden Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu riskieren.
- Verfolgen Sie den IPOBeobachten Sie die Nachrichten zum SpaceX-IPO, wichtige Veröffentlichungen und Kurscharts, nachdem der Handel der Aktie begonnen hat.
- Traden Sie die AktieNutzen Sie Long- oder Short-Positionen, um Kursbewegungen zu traden. Fügen Sie Stop-Losses oder Take-Profits hinzu, um das Risiko zu steuern.
Erfahren Sie mehr in unserem CFD-Trading-Leitfaden.
Welche Luft- und Raumfahrtaktien kann ich traden?
Auch wenn SpaceX weiterhin ein Privatunternehmen bleibt, gibt es mehrere börsennotierte Unternehmen mit Exposure zur Raumfahrt-, Raketen- und Satellitentechnologie:
- Rocket Lab (RKLB) – Kleiner Satellitenstartanbieter und SpaceX-Wettbewerber
- Virgin Galactic (SPCE) – Unternehmen für den suborbitalen Weltraumtourismus
- Boeing (BA) – Luft- und Raumfahrtgigant, der in ISS-Missionen und Raumfahrt-Hardware involviert ist
- Lockheed Martin (LMT) – wichtiger Auftragnehmer der NASA und des Verteidigungsministeriums mit Deep Space-Programmen
- Northrop Grumman (NOC) – Hersteller von Startsystemen und Raumfahrzeugen
- Amazon (AMZN) – Entwickelt eine Satellitenkonstellation über Project Kuiper
Schauen Sie sich unseren vollständigen Leitfaden zum Aktienhandel an, um weitere Möglichkeiten zu erkunden.
FAQ
Wem gehört SpaceX?
SpaceX ist ein Unternehmen in Privatbesitz. Elon Musk ist der größte Anteilseigner, wobei weitere Anteile von frühen Mitarbeitern, Risikokapitalfirmen (wie Founders Fund, Sequoia Capital) und institutionellen Investoren wie Fidelity und Andreessen Horowitz gehalten werden. Das Unternehmen hat in mehreren Finanzierungsrunden Milliardenbeträge eingenommen.
Wie viel ist SpaceX wert?
Die jüngste Bewertung von SpaceX lag im Jahr 2024 bei rund 350 Mrd. $, womit das Unternehmen zu den wertvollsten Privatunternehmen der Welt gehört. Dies ist auf das Wachstum der Starlink-Abonnements, erfolgreiche Markteinführungen und einen zunehmenden Auftragsbestand zurückzuführen.
Wann wird der SpaceX-IPO stattfinden?
Bisher gibt es noch kein bestätigtes Datum, doch ein SpaceX-IPO oder eine Ausgliederung von Starlink wird allgemein innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre erwartet. Elon Musk hat angedeutet, dass ein Börsengang stattfinden könnte, sobald Starlink einen festen Cashflow erreicht hat.
Kann ich vor dem IPO in SpaceX investieren?
Aktien vor dem IPO sind in der Regel institutionellen Investoren vorbehalten. Es gibt jedoch einige Sekundärplattformen, die den Zugang über private Aktientransaktionen ermöglichen. Diese sind mit einem hohen Risiko verbunden, weniger liquide und oft nur eingeschränkt verfügbar.
Wird SpaceX für das CFD-Trading zur Verfügung stehen?
Wenn SpaceX an die Börse geht, könnten Broker wie Capital.com die Aktie des Unternehmens als einen CFD anbieten. Dies ermöglicht Tradern das Spekulieren auf Kursbewegungen, ohne die zugrundeliegenden Aktien zu besitzen, mit Zugang zu Hebeln und sowohl Long- als auch Short-Positionen. Jedoch vergrößert der Hebel auch das Risiko. Die Verfügbarkeit ist abhängig von der Nachfrage und der Liquidität im Anschluss an die Börsennotierung.
Entdecken Sie weitere bevorstehende IPOs
Bleiben Sie über bevorstehende IPOs, Markttrends und die neuesten Trading-Möglichkeiten auf dem Laufenden