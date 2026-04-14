Handeln Northrop Grumman - NOC CFD

Über Northrop Grumman Corporation

Die Northrop Grumman Corporation ist ein weltweit tätiges Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Aeronautics Systems, Defense Systems, Mission Systems und Space Systems. Das Segment Aeronautics Systems befasst sich mit dem Design, der Entwicklung, der Produktion, der Integration und der Herstellung von autonomen und bemannten Flugzeugsystemen, die für das Gefechtsmanagement, den Angriff und die Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung (ISR) eingesetzt werden. Das Segment Verteidigungssysteme befasst sich mit der Konzeption, Entwicklung, Produktion, Integration, Instandhaltung und Modernisierung von Waffen- und Missionssystemen für militärische und zivile Kunden. Das Segment Missionssysteme bietet luftgestützte Multifunktionssensoren, maritime und landgestützte Systeme und Sensoren, Navigation, Zielerfassung und Überlebensfähigkeit sowie vernetzte Informationslösungen an. Das Segment Raumfahrtsysteme befasst sich mit dem Entwurf, der Entwicklung, der Integration, der Produktion und dem Betrieb von Raumfahrt-, Raketenabwehr-, Träger- und strategischen Raketensystemen.

Der aktuelle realtimekurs der Northrop Grumman Aktie beträgt 679.11 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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