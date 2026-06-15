Revolut-IPO
Erfahren Sie mehr über Revolut und den bevorstehenden IPO mit seinen potenziellen Kurstreibern und wie Sie Revolut-Aktien über CFDs traden können, sobald die Aktie an der Börse notiert.
Wann der Revolut-IPO-Termin?
Mit Stand vom Februar 2025 hat Revolut noch keinen festen Termin für seinen Börsengang (IPO) offiziell bekannt gegeben. Berichten zufolge soll sich das Unternehmen jedoch auf einen potenziellen IPO im Jahr 2025 vorbereiten, nachdem es vor Kurzem eine Bewertung von etwa 45 Mrd. $ erhalten hat. Revolut erwägt Berichten zufolge eine Notierung an der Nasdaq-Börse in den USA, wobei die Regierung des Vereinigten Königreichs aktiv mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, um London als Standort für eine Notierung anzupreisen.
Mehrere Faktoren könnten den Zeitpunkt und den Ort des IPO von Revolut beeinflussen:
- Finanzielle Performance: Revolut meldete im Jahr 2023 einen Umsatz in Höhe von mehr als 2,2 Mrd. $ und einen Gewinn vor Steuern von 545 Mio. $, was eine starke finanzielle Performance widerspiegelt.
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Behördliche Zulassungen: Im Juli 2024 sicherte sich das Unternehmen nach einem dreijährigen Verfahren eine Banklizenz im Vereinigten Königreich, wodurch es sein Angebot an Einlagensicherung und Hypotheken im Vereinigten Königreich erweitern kann.
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Marktbedingungen: Der Ausblick für IPOs im Jahr 2025 ist angesichts der verbesserten makroökonomischen Bedingungen und des Nachholbedarfs positiver als in den vorherigen Jahren. Externe Faktoren wie Zinssätze und geopolitische Bedingungen können sich jedoch weiterhin auf die Anlegerstimmung auswirken.
Was ist Revolut?
Revolut ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Finanztechnologieunternehmen, das digitale Bankdienstleistungen anbietet, darunter Zahlungen, Währungsumtausch, Aktien- und Kryptohandel sowie Tools zur Budgetplanung. Gegründet im Jahr 2015 von Nikolay Storonsky und Vlad Yatsenko, hat sich das Unternehmen zu einem der größten Fintech-Unternehmen in Europa entwickelt und stellt eine auf Mobilgeräte ausgerichtete Alternative zu traditionellen Banken zur Verfügung.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Revolut
- 2015 – Gegründet im Vereinigten Königreich, mit Fokus auf kostengünstige Fremdwährungs- und Multiwährungskonten.
- 2018 – Erhalt einer europäischen Banklizenz und Expansion in breitere Finanzdienstleistungen.
- 2020 – Eintritt in den amerikanischen und japanischen Markt, mit Beschleunigung der globalen Expansion.
- 2021 – Erreicht eine Bewertung von 33 Mrd. $ und wird damit zu einem der wertvollsten Fintech-Startups in Europa.
- 2023 – Meldete einen Umsatz von 2,2 Milliarden $ und einen Gewinn vor Steuern von 545 Mio. $.
- 2024 – Mehr als 50 Mio. Nutzer, Erhalt einer Banklizenz im Vereinigten Königreich und Ankündigung von Plänen zur Verlegung des globalen Hauptsitzes in das Londoner Canary Wharf.
- 2025 – Vorbereitung eines IPO mit einer geschätzten Bewertung von 45 Mrd. $ und Überlegungen hinsichtlich der Notierung an der Nasdaq oder in London.
Die wichtigsten Eigenschaften von Revolut
- Multiwährungskonten – Nutzer können Währungen halten und zum Interbanken-Wechselkurs umtauschen.
- Aktien- und Kryptohandel – Kunden können direkt über die App in Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffe investieren.
- KI-gestützte Tools zur Budgetplanung – Realtime-Einblicke in die Ausgaben unterstützen Nutzer bei der Verwaltung ihrer Finanzen.
- Internationale Überweisungen – Günstige globale Überweisungen mit Realtime-Wechselkursen.
- Premium- und Metal-Konten – Abonnementbasierte Verträge mit Vorzügen wie Cashback, Versicherungen und Zugang zur Flughafenlounge.
Revolut ist mit einer E-Geld-Lizenz im Vereinigten Königreich tätig und hat sich Banklizenzen in mehreren europäischen Ländern gesichert, wodurch das Unternehmen sein Produktangebot weiter ausbauen kann. Das Unternehmen wuchs schnell, erreichte Millionen von Nutzern weltweit und zählt zu den wertvollsten Fintech-Startups.
Wie verdient Revolut Geld?
Revolut ist als eine digitale Super-App für Finanzen tätig und bietet Bank-, Zahlungs- und Investitionsdienstleistungen hauptsächlich über seine mobile Plattform an. Im Gegensatz zu traditionellen Banken ist das Unternehmen nicht auf physische Filialen angewiesen, sondern bietet stattdessen ein technikgestütztes, mobiles Erlebnis.
Der Umsatz von Revolut setzt sich aus mehreren wichtigen Einnahmequellen zusammen – hier erfahren Sie mehr über die wichtigsten davon.
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Einnahmequelle
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Beschreibung
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Interbankenentgelte
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Revolut verdient einen kleinen prozentualen Anteil an den Kartentransaktionen, sobald Nutzer mit ihren Debit- oder Prepaid-Karten von Revolut Zahlungen tätigen. Diese Gebühr wird vom Verkäufer bezahlt, nicht vom Nutzer. Je mehr Transaktionen verarbeitet werden, desto höher ist der Umsatz.
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Abonnement-Pläne
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Revolut bietet die Tarifmodelle Plus, Premium, Metal und Ultra an, die gegen eine monatliche oder jährliche Gebühr Vergünstigungen wie höhere Abhebungslimits, Reiseversicherungen, Cashback und Zugang zur Flughafenlounge bieten. Die Einnahmen aus Abonnements sorgen für planbare, wiederkehrende Einnahmen.
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Währungsumtausch
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Während Revolut an Wochentagen kostenlose Interbanken-Wechselkurse anbietet, erhebt das Unternehmen an Wochenenden und bei Transaktionen mit hohem Volumen einen Aufschlag und erzielt somit Einnahmen aus Währungsumrechnungen.
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Krypto- und Aktienhandel
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Nutzer können Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffe über die App kaufen und verkaufen. Revolut verdient Geld mit Provisionen, Spreads sowie Abhebungsgebühren und ist damit ein wichtiger Umsatzträger, vor allem angesichts des wachsenden Privatkundengeschäfts.
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Geschäftskonten
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Revolut Business bietet Konten, die auf Unternehmen, Freiberufler und Unternehmer zugeschnitten sind und Funktionen wie Zahlungen in mehreren Währungen, Firmenkarten und Spesenmanagement umfassen. Die Umsätze entstehen durch monatliche Gebühren und Zahlungsbearbeitungsgebühren.
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Kreditvergabe-Dienste
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Revolut generiert Einnahmen aus Kreditprodukten wie Privatkrediten, Kreditlinien, Kontoüberziehungen und BNPL-Diensten (jetzt kaufen, später bezahlen). Das Unternehmen verdient ähnlich wie traditionelle Banken an den Zinsen und Kreditgebühren.
Was könnte den Realtime-Aktienkurs von Revolut beeinflussen?
Sobald die Revolut-Aktien an der Börse gehandelt werden, wird der Aktienkurs durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, von den Marktbedingungen und der Performance des Unternehmens bis hin zu regulatorischen Entwicklungen und Wettbewerbsdruck. Anleger werden die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, das Nutzerwachstum und die Branchentrends aufmerksam beobachten, um das Potenzial des Unternehmens einzuschätzen. Nachfolgend sind einige Schlüsselfaktoren aufgeführt, die Schwankungen beim Aktienkurs von Revolut hervorrufen könnten.
Marktbedingungen und Branchentrends
Makroökonoische Faktoren wie Zinssätze, Inflation und globale Wirtschaftsbedingungen, die das Anlegervertrauen beeinflussen, werden sich auf die Revolut-Aktie auswirken. Als digitale Bank wird die Bewertung des Unternehmens auch breitere Trends der Fintech-Branche und Veränderungen an den Finanzmärkten widerspiegeln. Der Erfolg des IPO wird den Ton für die anfängliche Anlegerstimmung angeben.
Fundamentaldaten und Wachstum des Unternehmens
Seit mehreren Jahren ist Revolut bereits profitabel, ein wichtiges Kriterium in der Fintech-Branche. Anleger werden das Umsatzwachstum des Unternehmens in den Bereichen Bankwesen, Trading und Abonnementdienste verfolgen, um die zukünftige Expansion einzuschätzen. Eine anhaltende Rentabilität, steigende Nutzereinlagen und ein höheres Handelsvolumen können den Aktienkurs in die Höhe treiben, wohingegen eine Verlangsamung des Wachstums in wichtigen Märkten die Bewertung belasten könnte.
Wettbewerb und strategische Ausrichtungen
Die Performance der Aktie wird sich danach richten, wie sich Revolut mit Wise, Monzo und den traditionellen Banken im Wettbewerb behaupten kann. Strategische Vorhaben wie Partnerschaften, Übernahmen oder potenzielle Unternehmenskäufe könnten zu Veränderungen in der Bewertung führen, wohingegen Wettbewerbsdruck das Wachstum einschränken könnte.
Regulierung und Compliance
Regulatorische Zulassungen, etwa in Form von weiteren Banklizenzen, könnten die Glaubwürdigkeit und das Anlegervertrauen stärken. Veränderungen in den Finanzregulierungen oder strengere Compliance-Vorschriften – insbesondere in den Bereichen Kryptohandel und Finanzdienstleistungen – könnten sich jedoch auf die Geschäftstätigkeiten und die Performance der Aktie auswirken.
Marktstimmung und Handelsaktivität
Analystenbewertungen in Form von Kauf- und Verkaufsempfehlungen, das Handelsvolumen und das Short-Interesse können Volatilität verursachen. Wichtige Nachrichten – wie über Führungswechsel, Sicherheitslücken oder strategische Partnerschaften – können die Stimmung verändern.
Mit den Experteneinblicken unserer hauseigenen Analysten behalten Sie den Finger am Puls der Märkte. Mehr erfahren Sie dazu in unserer Rubrik Nachrichten und Analysen.
Wie man Revolut-Aktien über CFDs traden kann
Sofern Revolut an die Börse gehen sollte, sind vorab einige Schritte zu unternehmen, um die Aktien traden zu können.
- Wählen Sie eine Broker-PlattformWählen Sie einen zuverlässigen Broker, der einen Zugang zu den OpenAI-Aktien anbietet. Handelsplattformen wie Capital.com ermöglichen das Traden über Differenzkontrakte (CFDs), mit denen Sie auf Kursbewegungen spekulieren können, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen.
- Richten Sie ein Handelskonto einEröffnen Sie ein Konto mit der von Ihnen gewählten Plattform und stellen Sie die erforderlichen persönlichen Daten zur Verfügung. Möglicherweise müssen Sie Ihre Identität verifizieren.
- Zahlen Sie Geld ein Zahlen Sie auf Ihr Konto ein, per Banküberweisung, Karte oder andere Methoden. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Kapital für Ihre Trades verfügen.
- Beobachten Sie die Performance der AktieNachdem die Notierung erfolgt ist, können Sie die OpenAI-Aktie anhand von Realtime-Daten verfolgen. Verfolgen Sie die Nachrichten und Finanzmeldungen des Unternehmens, die sich auf die Bewertung auswirken könnten.
- Platzieren Sie einen TradeSobald Sie bereit sind, platzieren Sie eine Market-Order oder eine Limit-Order zum Kauf der Aktien. Erwägen Sie den Einsatz von Stop-Loss-Orders, um Ihr Risiko zu steuern.
Welche weiteren Fintech-Aktien kann ich traden?
Mit Stand vom Februar 2025 ist Revolut weiterhin in Privatbesitz, wobei ein IPO für das Jahr 2025 erwartet wird. Sie können jedoch ein Exposure zu anderen Fintech-Aktien durch diese börsennotierten Unternehmen aufbauen:
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Paypal (PYPL) – Eine führende digitale Zahlungsplattform, die Venmo besitzt und Dienste für BNPL, Krypto und Verkäufer anbietet.
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Block (SQ) – Das Unternehmen, ehemals Square, bietet POS-Systeme, Cash App und BNPL über Afterpay an. Es expandiert in die Bereiche Blockchain und KI-gestützte Finanzen.
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Visa (V) & Mastercard (MA) – Globale Zahlungsgiganten, die Milliarden von Transaktionen verarbeiten, einschließlich Klarna BNPL-Zahlungen.
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Affirm (AFRM) – Ein großer BNPL-Anbieter, der mit Amazon zusammenarbeitet und an den Verkäufergebühren und der Finanzierung mitverdient.
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Adyen (ADYEN) – Ein niederländischer Zahlungsabwickler für Unternehmen wie Meta, Uber und Microsoft, der internationale Transaktionen unterstützt.
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SoFi (SOFI) – Eine digitale Bank, die Kredite, Aktienhandel, Krypto und die Refinanzierung von Studentenkrediten anbietet.
Erfahren Sie mehr über Aktien und Aktienmärkte in unserem umfassenden Leitfaden zum Aktienhandel.
Häufig gestellte Fragen
Wem gehört Revolut?
Revolut befindet sich in Privatbesitz, mit dem CEO Nikolay Storonsky als größtem Anteilseigner. Der Mitbegründer Vlad Yatsenko hält neben wichtigen Investoren wie SoftBank, Tiger Global, Coatue Management und D1 Capital Partners ebenfalls einen Anteil. Sobald Revolut an die Börse geht, potenziell im Jahr 2025, wird sich die Eigentümerschaft auf öffentliche Anleger ausweiten.
Wie viel ist Revolut wert?
Zuletzt wurde Revolut im Jahr 2024 mit 45 Milliarden $ bewertet, nachdem ein sekundärer Aktienverkauf durchgeführt wurde, der darauf abzielte, Mitarbeitern Liquidität zu verschaffen. Jedoch könnte die Bewertung des Unternehmens im Vorfeld eines IPO schwanken, in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, der finanziellen Performance und der Anlegerstimmung.
Wann wird der Revolut-IPO stattfinden?
Revolut hat noch keinen offiziellen IPO-Termin festgelegt, aber Berichten zufolge könnte das Unternehmen 2025 an die Börse gehen. Das Unternehmen erwägt eine Notierung an der Londoner Börse (LSE) oder an der Nasdaq. Jedoch könnten sich regulatorische Hürden, einschließlich der ausstehenden Banklizenz im Vereinigten Königreich, auf den Zeitplan auswirken.
Wie kann ich vor dem IPO in Revolut investieren?
Die Investitionsmöglichkeiten vor dem IPO sind in der Regel auf institutionelle Anleger, Risikokapitalfirmen und Private-Equity-Fonds beschränkt. Jedoch können einige Marktplätze wie EquityZen oder Forge Global möglicherweise vor dem IPO Zugang zu Revolut-Aktien bieten, sollten sich frühe Investoren für einen Verkauf entscheiden. Privatanleger werden voraussichtlich bis zur Börsennotierung warten müssen.
Werden Revolut-Aktien für das CFD-Trading zur Verfügung stehen?
Wenn Revolut an die Börse geht, könnten viele Broker Differenzkontrakte (CFDs) auf die Aktie anbieten, womit Trader auf die Kursbewegungen spekulieren können, ohne die Aktien zu besitzen. Die Verfügbarkeit wird jedoch vom Broker, den Marktregularien und davon abhängen, ob die Revolut-Aktie die Liquiditätsanforderungen erfüllt.
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