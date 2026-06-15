Was ist der meistgehandelte Rohstoff der Welt?

Der weltweit meistgehandelte Rohstoff ist Rohöl, das für seine zentrale Rolle auf den globalen Energiemärkten bekannt ist. Das hohe Handelsvolumen des Rohstoffs wird durch seine entscheidende Bedeutung für die Energieversorgung der Industrie, des Transports und der Stromerzeugung angetrieben. Dadurch reagiert der Rohölpreis sehr empfindlich auf geopolitische Ereignisse, Lieferkettenunterbrechungen und Veränderungen in der Energiepolitik. Trader und Analysten verfolgen die Rohölpreise aufmerksam, da sich diese erheblich auf die Wirtschaftssektoren weltweit auswirken können.

Mit der Verwendung von CFDs können Sie sowohl auf die Preise von US-Rohöl (auch bekannt als „West Texas Intermediate“) als auch auf die Preise von Brent-Rohöl (in der Nordsee gebohrt) mit Capital.com traden. Als Derivat ermöglichen Ihnen CFDs die Spekulation darauf, ob der Ölpreis Ihrer Meinung nach steigen oder fallen wird – dabei müssen Sie jedoch niemals physische Fässer mit Öl kaufen oder verkaufen.

Dies kann CFDs zu einem nützlichen Tool machen, um Ihr Portfolio mit Öl zu ergänzen. CFDs bieten Ihnen außerdem den Zugang zu einem Hebel, was bedeutet, dass Sie eine Position eingehen können, die viel größer ist als Ihre ursprüngliche Einlage (oder „Margin“). Dies kann zu großen, schnellen Verlusten und Gewinnen führen, weshalb es wichtig ist, diese komplexen, hochriskanten Produkte zu verstehen, bevor Sie traden. Warum nicht mit unserem CFD-Trading-Leitfaden beginnen?