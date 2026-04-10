交易 TotalEnergies SE - TTEF 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
更新 2-德斯卡爾齊第五次執掌意大利埃尼公司，任期創歷史新高
14:23 (UTC), 10 undefined 2026
Reuters News•Europe
沙特稱，能源設施遇襲導致石油產量和管道輸油量下降
23:46 (UTC), 9 undefined 2026
Reuters News•Europe
背景資料-沙特阿拉伯能源設施受襲擊影響
Reuters News•Europe21:32 (UTC), 9 undefined 2026
更新 2-沙特阿拉伯稱襲擊事件削減了石油產量和東西管道流量
Reuters News•Europe21:01 (UTC), 9 undefined 2026
更新版 1-石油游說團體稱巴西出口稅阻礙新投資
Reuters News•Europe20:09 (UTC), 8 undefined 2026
石油游說團體稱巴西出口稅阻礙新投資
Reuters News•Europe17:22 (UTC), 8 undefined 2026
歐洲汽油/石腦油-汽油煉制利潤率上升
Reuters News•Europe16:45 (UTC), 8 undefined 2026
更新版 1-更新 1-美伊停火後石油暴跌，全球能源股下跌
Reuters News•Europe12:02 (UTC), 8 undefined 2026
更新 1-美伊停火後石油暴跌，全球能源股下跌
Reuters News•Europe09:01 (UTC), 8 undefined 2026
民主黨人質疑特朗普與道達爾能源公司海上風電交易的合法性
Reuters News•Europe17:17 (UTC), 7 undefined 2026