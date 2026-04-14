交易 Morgan Stanley - MS 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
更新版 1-資本規則方向正確，但銀行家預計將要求更多減免
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銀行要求更多資本減免，制定使用超額資本的計劃
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《分析》債券投資者押注美債收益率曲線陡化，增長放緩與發債壓力成推手
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《路透早報》--4月14日
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全球市場-華爾街走強，原油持續走高，因投資者希望美國與伊朗達成解決方案
Reuters News•Europe
加拿大股票-投資者評估中東挫折，多倫多證券交易所因科技和能源行業走強而上漲
Reuters News•Europe15:00 (UTC), 13 undefined 2026
更新版 1-安可利申請在美國上市
Reuters News•Europe21:51 (UTC), 10 undefined 2026
更新版 1-地理空間分析公司 HawkEye 360 申請在美國上市
Reuters News•Europe12:44 (UTC), 10 undefined 2026
大和證券收購旗下中日合資券商剩餘股權實現全面控股，交易規模為1億美元
05:36 (UTC), 10 undefined 2026
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分析師稱，美國銀行可通過新規則草案釋放 3,200 億美元資本
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