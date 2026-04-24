交易 Honeywell International Inc - HON 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
全球市場-投資者權衡霍爾木茲對峙與喜憂參半財報，美股走低油價漲
Reuters News•Europe19:20 (UTC), 23 undefined 2026
全球市場-美股和全球股市回落，油價攀升，投資者權衡戰爭擔憂與好壞參半的財報
Reuters News•Europe15:13 (UTC), 23 undefined 2026
更新版 1-受中東局勢影響，霍尼韋爾第二季度營收低於預期
11:13 (UTC), 23 undefined 2026
Reuters News•Europe
霍尼韋爾預計全年收入低於預期，股價下跌
10:24 (UTC), 23 undefined 2026
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霍尼韋爾季度銷售額因價格上漲和需求增加而上升
10:01 (UTC), 23 undefined 2026
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重溫稿-更正-BUZZ-前瞻：霍尼韋爾盈利同比下降 7.5%
09:00 (UTC), 23 undefined 2026
Reuters News•Europe
前瞻：霍尼韋爾盈利料同比下降7.5%
19:26 (UTC), 22 undefined 2026
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霍尼韋爾Quantinuum公司秘密申請在美國上市
Reuters News•Europe12:34 (UTC), 22 undefined 2026
今日優惠-合併與收購
Reuters News•Europe19:15 (UTC), 20 undefined 2026
更新版 1-霍尼韋爾將以 14 億美元向布雷迪出售生產力解決方案部門
Reuters News•Europe16:18 (UTC), 20 undefined 2026