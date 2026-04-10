交易 BP PLC - GBP - BP. 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
獨家-殼牌尋求明年開始在委內瑞拉-特立尼達洛蘭馬納蒂大型氣田產出天然氣
Reuters News•Europe19:40 (UTC), 9 undefined 2026
獨家-殼牌尋求明年開始在委內瑞拉-特立尼達洛蘭馬納蒂大型氣田產出天然氣
Reuters News•Europe19:34 (UTC), 9 undefined 2026
業內人士稱，哈薩克斯坦四月份將把通過 BTC 輸油管道的石油流量提高 16%
Reuters News•Europe12:23 (UTC), 9 undefined 2026
更新版 1-英國石油公司董事會壓力增大，LAPFF 加入股東顧問建議投反對票的大合唱
09:31 (UTC), 9 undefined 2026
Reuters News•Europe
英國LAPFF建議成員投票反對英國石油公司董事長及其他董事會支持的決議
08:44 (UTC), 9 undefined 2026
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更新版 1-更新 1-美伊停火後石油暴跌，全球能源股下跌
Reuters News•Europe12:02 (UTC), 8 undefined 2026
更新 1-美伊停火後石油暴跌，全球能源股下跌
Reuters News•Europe09:01 (UTC), 8 undefined 2026
新聞摘要-《金融時報》 - 4 月 8 日
02:00 (UTC), 8 undefined 2026
Reuters News•Europe
背景資料-能源設施和航運在美以對伊戰爭中受到衝擊
Reuters News•Europe16:43 (UTC), 7 undefined 2026
更新版 1-更新 1-Glass Lewis 建議因氣候決議受阻而對英國石油公司董事長投反對票
13:07 (UTC), 7 undefined 2026
Reuters News•Europe