交易 Alaska Air Group - ALK 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
伊朗航運威脅使油價上漲，美國航空股下跌
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更新版 1-美國航空和阿拉斯加航空在油價飆升之際上調托運行李費
Reuters News•Europe20:36 (UTC), 9 undefined 2026
油價大漲逾 6%，美國航空公司盤前交易下跌
Reuters News•Europe08:33 (UTC), 2 undefined 2026
更新版 1-美國聯邦航空局對舊金山機場部分降落實施限制
Reuters News•Europe16:30 (UTC), 31 undefined 2026
更新版 1-美國上訴法院維持駁回波音刑事案件的決定
Reuters News•Europe14:33 (UTC), 31 undefined 2026
雷蒙德-詹姆斯以燃料成本為由下調阿拉斯加航空目標股價
Reuters News•Europe13:08 (UTC), 31 undefined 2026
阿拉斯加航空公司第一季度虧損預期擴大，業績下滑
13:46 (UTC), 30 undefined 2026
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由於燃料成本激增，阿拉斯加航空公司第一季度虧損擴大
13:10 (UTC), 30 undefined 2026
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阿拉斯加航空因預測第一季度虧損擴大而股價下跌
12:51 (UTC), 30 undefined 2026
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