交易 US Dollar Index - DXY 差價合約
最新指數文章
恒生指數預測：現在是投資中國的時機嗎？
探索第三方分析師對恒生指數（Hong Kong 50, HK50）的最新預測與技術分析，包括價格走勢歷史與客戶情緒資料。
15:49, 10 10月 2025
美國對中關稅生效後，如何交易那斯達克100指數？
上週四的跌勢尚未完全回補，但在部分科技巨頭股價強勁反彈帶動下，美股情緒明顯回暖，投資人情緒仍以多頭偏好為主。
07:48, 7 8月 2025
道瓊交易觀察：財報季成為市場焦點
上週，美國主要股指表現分化，其中道瓊工業指數表現相對落後於科技權重較高的指數，但從技術面來看，道瓊仍維持多頭趨勢，並持續受到CoT（持倉報告）投機者的淨多頭偏好所支撐。
17:26, 21 7月 2025
全球金市：金價下跌，因美元走強且美聯儲降息預期減弱
Reuters News•Europe
中國匯市：外匯交易中心人民幣匯率指數上周均跌，CFETS指數降至100.25
Reuters News•Europe
重溫-《路透簡報》--中國金融市場一周走勢回顧
Reuters News•Europe
《路透簡報》--中國金融市場一周走勢回顧
Reuters News•Europe09:29 (UTC), 10 undefined 2026
《匯市短評》交易員已解除270億美元多倉，為歐元進一步上漲騰空間
Reuters News•Europe08:05 (UTC), 10 undefined 2026
全球金市：金價料錄得周線三連漲，美國利率前景抵消美元走強的影響
Reuters News•Europe06:06 (UTC), 10 undefined 2026
全球金市：金價料錄得周線三連漲，伊朗停火樂觀情緒打壓美國加息預期
Reuters News•Europe01:47 (UTC), 10 undefined 2026
中國匯市：人民幣兌美元中間價暫時脫離近三年高位，較路透預測偏弱約340點
01:24 (UTC), 10 undefined 2026
Reuters News•Europe
中國匯市：路透測算的人民幣中間價料升至6.8313元附近，隔夜美元小幅回落
00:24 (UTC), 10 undefined 2026
Reuters News•Europe
全球金市：金價上漲逾1%，美伊停火協議和CPI數據備受關注
Reuters News•Europe18:00 (UTC), 9 undefined 2026