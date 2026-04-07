赫爾移動平均線策略：學習指南
了解赫爾移動平均線 (HMA) 及其主要特點，以及如何應用赫爾移動平均線交易策略。
什麼是赫爾移動平均線？
赫爾移動平均線 (HMA) 是一種技術分析工具，用於衡量一段時間內資產的平均價格。與傳統移動平均線 (MA) 相比，該指標旨在最大限度地過濾噪音並保持移動平均線的平滑度。
在本文中，我們將介紹該指標的使用原理以及如何設計您自己的赫爾移動平均線策略。
重點摘要
- HMA 是一種技術分析工具，用於衡量一段時間內資產的平均價格，旨在最大限度地過濾噪音並保持移動平均線的平滑度。
- HMA 由 Alan Hull 於 2005 年開發，其獨特的計算過程結合了其他移動平均線（如 SMA、WMA 和 EMA）的優點，從而創建了一個反應更靈敏、更平滑的指標。
- 使用 HMA 時，根據您的交易風格和目標選擇適當的參數和時間框架至關重要。Alan Hull 建議預設週期數為 16。
- HMA 可用於識別趨勢、發現趨勢逆轉、確定支撐位和阻力位，並與其他指標結合以進一步確認交易訊號。
- 流行的 HMA 交易策略包括交叉和突破交易。
赫爾移動平均線解釋
HMA 由澳洲股票交易員 Alan Hull 於 2005 年創建，旨在解決移動平均線滯後的問題。正如該指標的創建者所言：
HMA 指標有別於其他移動平均線類型，如簡單移動平均線 (SMA)、加權移動平均線 (WMA) 和指數移動平均線 (EMA)，其獨特的計算過程結合了其他移動平均線的優點，創造出反應更靈敏、更平滑的指標。
赫爾移動平均線計算
儘管大多數圖表和交易平台上都可以輕鬆獲取 HMA，但了解其背後的機制可以幫助更高效地使用它。交易者可以依照以下步驟自行計算 HMA：
- 選擇週期數：Alan Hull 建議使用 16 個週期，但交易者可以使用任何適合自己 HMA 交易策略的數量。
- 計算兩個加權移動平均值 (WMA)：
- 一個計算整個時間長度（週期數）的加權平均值
- 另一個計算半個時間長度（週期數/2）的加權平均值
- 將較短週期的 WMA 乘以二，然後減去第一個 WMA：此結果為您提供原始、未平滑的 HMA。
- 計算週期數的平方根：您可以四捨五入取最近的整數。
- 使用結果值計算第三個 WMA：這就是最終的赫爾移動平均線。
赫爾移動平均線的計算公式如下：
HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))
其中：
- WMA = 加權移動平均線
- n = 週期數
- sqrt = 平方根
赫爾移動平均線交易設定
使用赫爾移動平均線時，根據您的交易風格和目標選擇適當的參數和時間框架至關重要。HMA 採用選定的週期進行計算，這決定了其響應度和平滑度。
HMA 指標的創建者 Alan Hull 建議預設週期為 16，但交易者可以測試不同的週期以找到最適合自己需求的值。
在選擇時間框架時，交易者應當考慮自己的交易風格和希望執行的市場分析類型。例如：
- 日內交易：日內交易者可能選擇較短的時間框架，例如 1 分鐘、5 分鐘或 15 分鐘圖表。
- 波段交易：波段交易者可能會選擇 4 小時、日線甚至週線圖。
- 頭寸交易：頭寸交易者可能會關注週線或月線圖來識別長期趨勢。
請記住，選擇參數和時間框架是一個反覆試錯的過程。在將不同參數應用於真實交易之前，交易者需要使用歷史價格數據對其進行測試。
如何在交易中使用赫爾移動平均線
取決於交易者的策略，HMA 可以有多種用途。以下是一些在交易中使用 HMA 的場景。
識別趨勢
由於 HMA 的平滑特性和對價格變化的反應能力，它在趨勢識別中可能特別有用。
要確認趨勢，您可以觀察 HMA 線的斜率。向上傾斜的 HMA 表示看漲趨勢，而向下傾斜的 HMA 表示看跌趨勢。
HMA 線相對於價格的位置也具有參考價值。例如，當 HMA 高於價格但呈上升趨勢時，表示上升趨勢可能會面臨更大的阻力。相反，當 HMA 低於價格但呈下降趨勢時，則表示可能出現下行阻力。
赫爾移動平均線交易策略
雖然該指標有多種使用方法，但一些流行的赫爾移動平均線策略包括交叉和突破。
赫爾移動平均線交叉策略
HMA 交叉策略涉及使用兩個不同的 HMA 時間範圍（一個較短週期和一個較長週期），以便在它們相互交叉時產生交易訊號。
使用此策略的交易者會將兩個赫爾移動平均指標應用於其價格圖表，其中一個週期較短（例如，10 個週期），另一個週期較長（例如，50 個週期）。週期較短的 HMA 對價格變化的反應更靈敏，而週期較長的 HMA 可以更平滑地展示整體趨勢。
HMA 交叉策略的主要原理是根據兩條 HMA 線之間的相互關係來識別潛在的進場和退場點。當較短週期 HMA 向上穿過較長週期 HMA 時，預示著潛在的看漲趨勢。反之，當較短週期 HMA 向下穿過較長週期 HMA 時，則表示可能出現看跌趨勢。
為了提高 HMA 交叉策略的準確性，交易者可以考慮實施額外的措施或過濾指標。例如，交易者可能選擇僅在交叉發生且交易量明顯增加時進行交易，這可以進一步確認趨勢的強度。此外，結合其他技術分析工具，例如 RSI 或 MACD，可以幫助確認交叉訊號的有效性。
赫爾移動平均線突破策略
HMA 突破交易策略側重於識別和交易已形成的支撐位或阻力位突破，這可能預示著強勁趨勢的開端。
實施 HMA 突破策略的第一步是在價格圖表上確定重要的支撐位和阻力位。這些水平通常是在價格多次達到高點或低點時形成的，從而出現水平障礙。交易者可以在圖表中應用赫爾移動平均線指標，幫助確定整體趨勢方向並衡量突破的強度。
一旦確定了支撐位和阻力位，交易者就可以結合 HMA 監控價格與這些水平的相互關係。當價格超出既定的支撐位或阻力位時，就會出現突破，並伴隨相應的 HMA 確認訊號。
例如，如果價格突破阻力位，且 HMA 也突破阻力位，則可能預示看漲突破。相反，如果價格跌破支撐位，且 HMA 也出現同樣的走勢，則可能預示著潛在的看跌突破。
為了提高 HMA 突破交易策略的可靠性，交易者可以結合使用其他指標，例如布林帶®或真實波幅均值 (ATR)。
為什麼選擇 HMA？
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靈敏性：赫爾移動平均線旨在對價格變化高度敏感，這有助於交易者快速識別潛在的趨勢轉變和市場逆轉。
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平滑性：儘管對價格變化反應靈敏，但 HMA 指標仍保持平滑曲線，可最大限度地過濾市場噪音和錯誤訊號。
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多功能性：HMA 指標可應用於多種時間框架、市場和交易風格，使其成為滿足不同交易目標的多功能工具。
HMA 的相關風險
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滯後性：儘管 HMA 的設計比傳統移動平均線更具響應性，但它仍然是一個依賴歷史價格數據的滯後指標，無法保證未來的回報。
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虛假訊號：雖然 HMA 的平滑度有助於減少市場噪音，但它仍然會產生虛假訊號，例如在波動或區間震蕩的市場中。
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參數選擇：由於不同的市場條件和交易風格需要不同的設定，為 HMA 選擇合適的參數或週期可能具有挑戰性。
結語
總而言之，HMA 是一種有價值的技術分析工具，它為交易者提供了一個靈敏且平滑的價格行為分析指標。HMA 由澳洲股票交易員 Alan Hull 開發，旨在解決傳統移動平均線（如 SMA、WMA 和 EMA）固有的滯後和潛在噪音問題。
HMA 的獨特計算過程結合了不同移動平均線類型的優勢，使其有別於其他移動平均線。使用 HMA 時，選擇適當的參數和時間框架至關重要，建議交易者嘗試不同參數，以找到最適合其特定交易風格和目標的設定。Alan Hull 建議預設週期數為 16，但也可以探索其他週期長度。
HMA 的多功能性使其能夠用於各種交易策略，包括趨勢識別、趨勢逆轉、支撐和阻力位以及與其他指標的組合。兩種流行的 HMA 交易策略是 HMA 交叉策略和突破策略。這兩種策略都旨在利用 HMA 的靈敏性和平滑性來識別市場中潛在的進場和退場點。
儘管具有眾多優勢，但交易者也應該意識到使用 HMA 伴隨的風險。作為一個滯後指標，它仍然依賴歷史價格數據，無法保證未來的回報。此外，HMA 可能會產生虛假訊號（例如在波動或區間震蕩的市場中），選擇適當的參數也可能具有挑戰性。
FAQ
赫爾移動平均線的最佳設定是什麼？
赫爾移動平均線的最佳設定取決於交易者喜好的時間框架和交易風格。然而，Alan Hull 推薦的預設設定是 16 個週期數。交易者可能需要嘗試不同的設定來找到適合其特定市場和交易方式的最佳設定。
赫爾移動平均線與其他移動平均線有何不同？
赫爾移動平均線綜合了不同移動平均線的優點，從而形成一個反應更靈敏、更平滑的指標。與傳統移動平均線相比，其獨特的計算過程涉及多個加權移動平均值和基於週期平方根的額外 WMA，旨在減少滯後和虛假訊號。
赫爾移動平均線為什麼對交易者有幫助？
赫爾移動平均線可以更快、更準確地反應價格趨勢，從而幫助交易者更好地識別趨勢、提供進場和退場訊號，並全面提升交易體驗。