赫爾移動平均線交易策略

雖然該指標有多種使用方法，但一些流行的赫爾移動平均線策略包括交叉和突破。

赫爾移動平均線交叉策略

HMA 交叉策略涉及使用兩個不同的 HMA 時間範圍（一個較短週期和一個較長週期），以便在它們相互交叉時產生交易訊號。

使用此策略的交易者會將兩個赫爾移動平均指標應用於其價格圖表，其中一個週期較短（例如，10 個週期），另一個週期較長（例如，50 個週期）。週期較短的 HMA 對價格變化的反應更靈敏，而週期較長的 HMA 可以更平滑地展示整體趨勢。

HMA 交叉策略的主要原理是根據兩條 HMA 線之間的相互關係來識別潛在的進場和退場點。當較短週期 HMA 向上穿過較長週期 HMA 時，預示著潛在的看漲趨勢。反之，當較短週期 HMA 向下穿過較長週期 HMA 時，則表示可能出現看跌趨勢。

為了提高 HMA 交叉策略的準確性，交易者可以考慮實施額外的措施或過濾指標。例如，交易者可能選擇僅在交叉發生且交易量明顯增加時進行交易，這可以進一步確認趨勢的強度。此外，結合其他技術分析工具，例如 RSI 或 MACD，可以幫助確認交叉訊號的有效性。

赫爾移動平均線突破策略

HMA 突破交易策略側重於識別和交易已形成的支撐位或阻力位突破，這可能預示著強勁趨勢的開端。

實施 HMA 突破策略的第一步是在價格圖表上確定重要的支撐位和阻力位。這些水平通常是在價格多次達到高點或低點時形成的，從而出現水平障礙。交易者可以在圖表中應用赫爾移動平均線指標，幫助確定整體趨勢方向並衡量突破的強度。

一旦確定了支撐位​​和阻力位，交易者就可以結合 HMA 監控價格與這些水平的相互關係。當價格超出既定的支撐位或阻力位時，就會出現突破，並伴隨相應的 HMA 確認訊號。

例如，如果價格突破阻力位，且 HMA 也突破阻力位，則可能預示看漲突破。相反，如果價格跌破支撐位，且 HMA 也出現同樣的走勢，則可能預示著潛在的看跌突破。

為了提高 HMA 突破交易策略的可靠性，交易者可以結合使用其他指標，例如布林帶®或真實波幅均值 (ATR)。