首頁學習風險管理什麼是限價單？如何下達限價單？

什麼是限價單？如何下達限價單？

交易者通常使用限價單來更精確地控制持倉頭寸。借助限價單，交易者可以指示交易平台在滿足特定條件時開倉或平倉。

了解限價單的基本概念和運作原理，包括如何在使用 Capital.com 交易差價合約 (CFD) 時下達限價單。

  

什麼是限價單？

簡單來說，限價單根據預設指令執行交易。

限價單旨在等資產達到預定價格點時開倉或平倉。

交易者通常在預期市場會朝指定價格移動時下達限價單，以便在合適的時機執行交易。限價單還可以附加止賺單和止蝕單。

限價單如何運作？

限價單會在價格達到預設值時自動開倉或平倉。限價單有兩種常見類型：買入限價單和賣出限價單。

買入限價單會在資產價格降至指定水平時開立多頭頭寸。看跌交易者可以使用買入限價單平倉空頭頭寸，從而保護已有的收益；看漲交易者則可以使用此類訂單以較低價格買入資產，然後在價格上漲後賣出。

另一方面，交易者可以使用賣出限價單，在資產價格升至設定水平時平倉頭寸。預期行情反轉的交易者可以使用賣出限價單，在市場價格下跌之前平倉多頭頭寸。看跌交易者可以使用賣出限價單開立空頭頭寸，以期從價格下跌中獲利。

限價單的執行速度取決於以下因素：

  • 市場走勢：指資產價格朝著限價單方向變化的速度（如果價格確實朝這個方向變化的話）。
  • 流動性：指按限價單價格執行相反頭寸交易的交易量是否充足。

如果按指定價格執行交易的訂單量不足，則限價單可能會以較低的價格部分成交。這種情況稱為「部分成交」或「部分執行」。

如何下達限價單

  1. 如果您尚未註冊，請在 Capital.com 創建交易帳戶或模擬帳戶。
  2. 登入 Capital.com 帳戶，導航至您選擇的資產。
  3. 選擇「買入/賣出價格」(Buy/sell when price is)，開立買入或賣出限價單。
  4. 設定交易規模。
  5. 設定限價單的目標執行價格。
  6. 選擇「添加取消日期」(Add date of cancellation)，設定訂單的有效期限。
  7. 檢查訂單，確保交易規模和限價單的價格點正確無誤。
  8. 點擊訂單頁面底部的按鈕，提交限價單。

  

Capital.com 是一家屢獲殊榮的經紀商，提供差價合約和點差交易服務。其平台操作簡便，支援網頁、桌面和流動端使用，方便用戶隨時進行交易。加入遍布全球183個國家870,000名交易者的行列，交易包括股票、指數、大宗商品和外匯在內的超過5,500+種資產差價合約。

限價單 vs 其他種類的訂單

交易者可以使用多種訂單方式來管理頭寸，限價單只是其中的一種。了解幾種常用訂單的區別，掌握它們的優點、缺點以及適用場景。

限價單 vs 市價單

市價單與限價單有本質區別，讓我們來探討這兩種訂單的獨特之處。

  • 限價單僅在資產價格達到預設值時執行交易。
  • 市價單會立即按當前最佳價格執行交易。

使用限價單時，交易者可以選擇開倉或平倉的價格，但無法指定訂單的執行時間。限價單的執行時間可能從幾分鐘到幾天、幾個月不等，甚至有可能永遠不會執行——這取決於市場的表現。

市價單旨在以當前最佳價格立即執行交易，但是，也有例外情況。低流動性資產可能由於市場另一端缺乏足夠的交易量，導致市價單無法立即執行，從而出現滑點。如果交易者在非交易時段下達市價單，該訂單將在市場重新開盤時立即執行。

  限價單 市價單
定義 按指定價格或更優價格執行交易的訂單。 按當前最佳價格執行交易的訂單。
價格控制 全權控制執行價，但不能保證執行。 無法控制執行價，但可立即執行。
觸發條件 當資產的市場價值達到限定價格時執行。 立即執行。
優點 適合希望以指定價格或更優價格交易的情況。 適合希望儘快完成交易的情況。
風險 如果價格未達到限定價格，可能無法執行。 在市場行情劇烈波動時，可能以不利價格執行。
成本 可能獲得更優價格，但不保證執行。 保證執行，但可能以較差的價格完成交易。
適用場景 適用於流動性不足或波動性較高且交易價格最為重要的股票交易。 適用於交易速度至關重要而價格為次要因素的場景。

限價單 vs 止蝕單

止蝕單有時會與限價單混淆，因為這兩種訂單都是根據資產價格的變化來執行交易的。以下是區分這兩種訂單的方法。

  • 限價單僅在資產達到預設價格時執行交易。
  • 止損單當資產價格跌至預設的「止蝕」價格時，轉換為市價單。

交易者選擇限定價格——即限價單執行交易的價格點，但無法選擇具體的執行時間。限價單可能會快速成交，也可能因為市場未曾達到設定價格而始終無法成交。

止蝕單是風險管理工具，可在資產達到特定價格時觸發市價單，從而限制虧損或保護盈利。此類訂單可確保在資產價格跌至止蝕價格後執行交易，但最終成交價格可能會受到市場狀況的影響而有所不同。

此外，還有止蝕限價單，這種訂單結合了止蝕單和限價單的特點。止蝕限價單會在選定資產跌至特定價格時觸發，然後轉換為限價單。

  限價單 止蝕單
定義 按指定價格或更優價格執行交易的訂單。 達到止蝕價格後轉換為市價單的訂單。
價格控制 您可以控制執行價，但不能保證執行。 達到止蝕觸發條件後按市價執行，觸發後無法控制執行價。
觸發條件 當資產的市場價值達到指定價格或更優價格時執行。 當股票達到預設止蝕價格時立即觸發。
優點 當您希望以指定價格執行交易時非常適用。 設定自動觸發條件，避免大額虧損或鎖定收益。
風險 如果價格未達到指定水平，則可能無法執行。 在市場行情劇烈波動時，可能以不利價格執行。
適用場景 常用於日內交易，可最大限度地挖掘潛在利潤。 常用作風險管理工具，防止大額虧損。

限價單示例

您注意到英偉達 (Nvidia) 的股票價格正在飆升。在第一天，英偉達股票價格從 1900 上漲至 2000。在第二天，價格又上漲至 2150；第三天，價格進一步攀升至 2200。

注意到這一上漲趨勢後，您利用相對強弱指標 (RSI) 來分析市場的超買或超賣情況，並結合斐波納契回撤策略確定支撐位和阻力位。計算結果表明，潛在阻力位為 2250，而潛在支撐位為 2100。

您預計股價一旦觸及阻力位便會出現反轉。為了抓住這一機會獲利，您設定了一個賣出限價單，將限價定為 2245，略低於阻力位，以便在該價格平倉。

正如您預期的那樣，英偉達股票的市場價格一路攀升至 2240 以上，隨後您的限價單在 2245 的價格水平被觸發，並以預設價格成功平倉。

如果您計劃在價格回調後重新建立英偉達的多頭倉位，可以設定買入限價單，並將限定價格定為 2105。此價格略高於支撐位，以便您在價格接近支撐位時抓住入場機會。當價格下跌至 2105 時，買入限價單將被觸發，您即可按照設定的預期價格開立新的多頭倉位。

  

常見問題

什麼是限價單？

限價單會在市場達到指定價格時自動執行交易，以便交易者能更好地管理其頭寸。限價單主要分為兩種類型：買入限價單和賣出限價單。

  • 買入限價單會在市場價格跌至設定價格時執行交易。
  • 賣出限價單會在市場價格上漲至設定價格時觸發交易。

如果市場另一端的交易量不足，限價單可能無法按預期執行，從而導致部分執行的情況。此外，如果資產價格朝與預期相反的方向波動，限價單也可能無法執行。

限價單如何運作？

在資產價格上漲趨勢中，交易者可能會設定買入限價單，以便在價格回檔時以較低的價格開立多頭倉位。在資產價格下跌趨勢中，交易者可能會基於價格反彈的預期，在支撐位設定買入限價單。這種操作用於回調策略。

部分交易者賣出限價單會在市場上行趨勢中設定賣出限價單，以便在較高價格平倉多頭頭寸，鎖定利潤或管理風險。

限價單有什麼優點？會面臨哪些風險？

借助限價單，交易者可以控制開立頭寸或平倉的價格點，從而防範不利的市場環境或避免不必要的資本支出。

如果資產的市場價值未達到限定價格，限價單可能無法執行，從而使您錯失機會（特別是在行情快速變化的市場中）。

優點

  • 控制進場和離場的價格
  • 防範不利的市場環境
  • 降低交易成本

風險

  • 如果價格未達到指定水平，則可能無法執行
  • 在行情快速變化的市場可能錯失機會
  • 可能因交易量低出現部分成交的情況

三步即可開始交易

1. 建立您的帳戶（須符合資格要求）2. 按您的方式入金3. 準備就緒後即可開始交易