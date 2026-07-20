什麼是限價單？如何下達限價單？
什麼是限價單？
簡單來說，限價單根據預設指令執行交易。
限價單旨在等資產達到預定價格點時開倉或平倉。
交易者通常在預期市場會朝指定價格移動時下達限價單，以便在合適的時機執行交易。限價單還可以附加止賺單和止蝕單。
限價單如何運作？
限價單會在價格達到預設值時自動開倉或平倉。限價單有兩種常見類型：買入限價單和賣出限價單。
買入限價單會在資產價格降至指定水平時開立多頭頭寸。看跌交易者可以使用買入限價單平倉空頭頭寸，從而保護已有的收益；看漲交易者則可以使用此類訂單以較低價格買入資產，然後在價格上漲後賣出。
另一方面，交易者可以使用賣出限價單，在資產價格升至設定水平時平倉頭寸。預期行情反轉的交易者可以使用賣出限價單，在市場價格下跌之前平倉多頭頭寸。看跌交易者可以使用賣出限價單開立空頭頭寸，以期從價格下跌中獲利。
限價單的執行速度取決於以下因素：
- 市場走勢：指資產價格朝著限價單方向變化的速度（如果價格確實朝這個方向變化的話）。
- 流動性：指按限價單價格執行相反頭寸交易的交易量是否充足。
如果按指定價格執行交易的訂單量不足，則限價單可能會以較低的價格部分成交。這種情況稱為「部分成交」或「部分執行」。
如何下達限價單
- 如果您尚未註冊，請在 Capital.com 創建交易帳戶或模擬帳戶。
- 登入 Capital.com 帳戶，導航至您選擇的資產。
- 選擇「買入/賣出價格」(Buy/sell when price is)，開立買入或賣出限價單。
- 設定交易規模。
- 設定限價單的目標執行價格。
- 選擇「添加取消日期」(Add date of cancellation)，設定訂單的有效期限。
- 檢查訂單，確保交易規模和限價單的價格點正確無誤。
- 點擊訂單頁面底部的按鈕，提交限價單。
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限價單 vs 其他種類的訂單
交易者可以使用多種訂單方式來管理頭寸，限價單只是其中的一種。了解幾種常用訂單的區別，掌握它們的優點、缺點以及適用場景。
限價單 vs 市價單
市價單與限價單有本質區別，讓我們來探討這兩種訂單的獨特之處。
- 限價單僅在資產價格達到預設值時執行交易。
- 市價單會立即按當前最佳價格執行交易。
使用限價單時，交易者可以選擇開倉或平倉的價格，但無法指定訂單的執行時間。限價單的執行時間可能從幾分鐘到幾天、幾個月不等，甚至有可能永遠不會執行——這取決於市場的表現。
市價單旨在以當前最佳價格立即執行交易，但是，也有例外情況。低流動性資產可能由於市場另一端缺乏足夠的交易量，導致市價單無法立即執行，從而出現滑點。如果交易者在非交易時段下達市價單，該訂單將在市場重新開盤時立即執行。
|限價單
|市價單
|定義
|按指定價格或更優價格執行交易的訂單。
|按當前最佳價格執行交易的訂單。
|價格控制
|全權控制執行價，但不能保證執行。
|無法控制執行價，但可立即執行。
|觸發條件
|當資產的市場價值達到限定價格時執行。
|立即執行。
|優點
|適合希望以指定價格或更優價格交易的情況。
|適合希望儘快完成交易的情況。
|風險
|如果價格未達到限定價格，可能無法執行。
|在市場行情劇烈波動時，可能以不利價格執行。
|成本
|可能獲得更優價格，但不保證執行。
|保證執行，但可能以較差的價格完成交易。
|適用場景
|適用於流動性不足或波動性較高且交易價格最為重要的股票交易。
|適用於交易速度至關重要而價格為次要因素的場景。
限價單 vs 止蝕單
止蝕單有時會與限價單混淆，因為這兩種訂單都是根據資產價格的變化來執行交易的。以下是區分這兩種訂單的方法。
- 限價單僅在資產達到預設價格時執行交易。
- 止損單當資產價格跌至預設的「止蝕」價格時，轉換為市價單。
交易者選擇限定價格——即限價單執行交易的價格點，但無法選擇具體的執行時間。限價單可能會快速成交，也可能因為市場未曾達到設定價格而始終無法成交。
止蝕單是風險管理工具，可在資產達到特定價格時觸發市價單，從而限制虧損或保護盈利。此類訂單可確保在資產價格跌至止蝕價格後執行交易，但最終成交價格可能會受到市場狀況的影響而有所不同。
此外，還有止蝕限價單，這種訂單結合了止蝕單和限價單的特點。止蝕限價單會在選定資產跌至特定價格時觸發，然後轉換為限價單。
|限價單
|止蝕單
|定義
|按指定價格或更優價格執行交易的訂單。
|達到止蝕價格後轉換為市價單的訂單。
|價格控制
|您可以控制執行價，但不能保證執行。
|達到止蝕觸發條件後按市價執行，觸發後無法控制執行價。
|觸發條件
|當資產的市場價值達到指定價格或更優價格時執行。
|當股票達到預設止蝕價格時立即觸發。
|優點
|當您希望以指定價格執行交易時非常適用。
|設定自動觸發條件，避免大額虧損或鎖定收益。
|風險
|如果價格未達到指定水平，則可能無法執行。
|在市場行情劇烈波動時，可能以不利價格執行。
|適用場景
|常用於日內交易，可最大限度地挖掘潛在利潤。
|常用作風險管理工具，防止大額虧損。
限價單示例
您注意到英偉達 (Nvidia) 的股票價格正在飆升。在第一天，英偉達股票價格從 1900 上漲至 2000。在第二天，價格又上漲至 2150；第三天，價格進一步攀升至 2200。
注意到這一上漲趨勢後，您利用相對強弱指標 (RSI) 來分析市場的超買或超賣情況，並結合斐波納契回撤策略確定支撐位和阻力位。計算結果表明，潛在阻力位為 2250，而潛在支撐位為 2100。
您預計股價一旦觸及阻力位便會出現反轉。為了抓住這一機會獲利，您設定了一個賣出限價單，將限價定為 2245，略低於阻力位，以便在該價格平倉。
正如您預期的那樣，英偉達股票的市場價格一路攀升至 2240 以上，隨後您的限價單在 2245 的價格水平被觸發，並以預設價格成功平倉。
如果您計劃在價格回調後重新建立英偉達的多頭倉位，可以設定買入限價單，並將限定價格定為 2105。此價格略高於支撐位，以便您在價格接近支撐位時抓住入場機會。當價格下跌至 2105 時，買入限價單將被觸發，您即可按照設定的預期價格開立新的多頭倉位。
常見問題
什麼是限價單？
限價單會在市場達到指定價格時自動執行交易，以便交易者能更好地管理其頭寸。限價單主要分為兩種類型：買入限價單和賣出限價單。
- 買入限價單會在市場價格跌至設定價格時執行交易。
- 賣出限價單會在市場價格上漲至設定價格時觸發交易。
如果市場另一端的交易量不足，限價單可能無法按預期執行，從而導致部分執行的情況。此外，如果資產價格朝與預期相反的方向波動，限價單也可能無法執行。
限價單如何運作？
在資產價格上漲趨勢中，交易者可能會設定買入限價單，以便在價格回檔時以較低的價格開立多頭倉位。在資產價格下跌趨勢中，交易者可能會基於價格反彈的預期，在支撐位設定買入限價單。這種操作用於回調策略。
部分交易者賣出限價單會在市場上行趨勢中設定賣出限價單，以便在較高價格平倉多頭頭寸，鎖定利潤或管理風險。
限價單有什麼優點？會面臨哪些風險？
借助限價單，交易者可以控制開立頭寸或平倉的價格點，從而防範不利的市場環境或避免不必要的資本支出。
如果資產的市場價值未達到限定價格，限價單可能無法執行，從而使您錯失機會（特別是在行情快速變化的市場中）。
優點
- 控制進場和離場的價格
- 防範不利的市場環境
- 降低交易成本
風險
- 如果價格未達到指定水平，則可能無法執行
- 在行情快速變化的市場可能錯失機會
- 可能因交易量低出現部分成交的情況