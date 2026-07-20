什麼是限價單？如何下達限價單？

限價單 vs 其他種類的訂單

交易者可以使用多種訂單方式來管理頭寸，限價單只是其中的一種。了解幾種常用訂單的區別，掌握它們的優點、缺點以及適用場景。

限價單 vs 市價單

市價單與限價單有本質區別，讓我們來探討這兩種訂單的獨特之處。

限價單 僅在資產價格達到預設值時執行交易。

僅在資產價格達到預設值時執行交易。 市價單會立即按當前最佳價格執行交易。

使用限價單時，交易者可以選擇開倉或平倉的價格，但無法指定訂單的執行時間。限價單的執行時間可能從幾分鐘到幾天、幾個月不等，甚至有可能永遠不會執行——這取決於市場的表現。

市價單旨在以當前最佳價格立即執行交易，但是，也有例外情況。低流動性資產可能由於市場另一端缺乏足夠的交易量，導致市價單無法立即執行，從而出現滑點。如果交易者在非交易時段下達市價單，該訂單將在市場重新開盤時立即執行。

限價單 市價單 定義 按指定價格或更優價格執行交易的訂單。 按當前最佳價格執行交易的訂單。 價格控制 全權控制執行價，但不能保證執行。 無法控制執行價，但可立即執行。 觸發條件 當資產的市場價值達到限定價格時執行。 立即執行。 優點 適合希望以指定價格或更優價格交易的情況。 適合希望儘快完成交易的情況。 風險 如果價格未達到限定價格，可能無法執行。 在市場行情劇烈波動時，可能以不利價格執行。 成本 可能獲得更優價格，但不保證執行。 保證執行，但可能以較差的價格完成交易。 適用場景 適用於流動性不足或波動性較高且交易價格最為重要的股票交易。 適用於交易速度至關重要而價格為次要因素的場景。

限價單 vs 止蝕單

止蝕單有時會與限價單混淆，因為這兩種訂單都是根據資產價格的變化來執行交易的。以下是區分這兩種訂單的方法。

限價單 僅在資產達到預設價格時執行交易。

僅在資產達到預設價格時執行交易。 止損單當資產價格跌至預設的「止蝕」價格時，轉換為市價單。

交易者選擇限定價格——即限價單執行交易的價格點，但無法選擇具體的執行時間。限價單可能會快速成交，也可能因為市場未曾達到設定價格而始終無法成交。

止蝕單是風險管理工具，可在資產達到特定價格時觸發市價單，從而限制虧損或保護盈利。此類訂單可確保在資產價格跌至止蝕價格後執行交易，但最終成交價格可能會受到市場狀況的影響而有所不同。

此外，還有止蝕限價單，這種訂單結合了止蝕單和限價單的特點。止蝕限價單會在選定資產跌至特定價格時觸發，然後轉換為限價單。