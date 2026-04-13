交易 EasyJet PLC - EZJgb 差价合约
关于 easyJet plc
易捷航空有限公司是一家总部设在英国的公司，从事航空业务。 该公司经营低成本的欧洲点对点航空公司。 公司经营一支单一机型的机队。 公司运营一支由空客A320系列飞机组成的现代化机队。 公司通过两个部分运营，如航空业务和假期业务。 公司的航空业务经营easyJet的航线网络。 假期业务则销售度假套餐。 公司的假期业务提供各种类型的假期，如城市假期、海滩假期、家庭假期、豪华假期、成人假期、湖泊假期、自助式假期、团体假期、精品假期、未被发现的假期和詹姆斯别墅假期。 公司的产品组合包括标准加价、机舱袋和休闲票价（精华版）。 公司在约33个国家运营约156个机场。 公司的机队包括A319、A320、A320 neo和A321 neo。
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