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交易 EasyJet PLC - EZJgb 差价合约

3.71371-3.63%
The chart shows the EZJgb stock price data over the last 1 day, with a current price of 3.71371, a high of 3.71228, and a low of 3.68431.
卖出

3.70329

买入

3.71371

0.01042
低点: 3.68431高点: 3.71228
卖方：
4.54545%
买方：
95.4545%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.01042
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
£1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021266 %
(-£4.25)

使用杠杆的交易规模（大约值）£20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）£19,000.00

-0.02127%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
£1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000652 %
(-£0.13)

使用杠杆的交易规模（大约值）£20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）£19,000.00

-0.00065%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币GBP
最低成交量1
保证金5.00%
证券交易所Great Britain
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价3.85913
开仓3.71127
1 年变化-17.71%
日区间3.68431 - 3.71228

交易 EasyJet PLC - EZJgb 差价合约

关于 easyJet plc

易捷航空有限公司是一家总部设在英国的公司，从事航空业务。 该公司经营低成本的欧洲点对点航空公司。 公司经营一支单一机型的机队。 公司运营一支由空客A320系列飞机组成的现代化机队。 公司通过两个部分运营，如航空业务和假期业务。 公司的航空业务经营easyJet的航线网络。 假期业务则销售度假套餐。 公司的假期业务提供各种类型的假期，如城市假期、海滩假期、家庭假期、豪华假期、成人假期、湖泊假期、自助式假期、团体假期、精品假期、未被发现的假期和詹姆斯别墅假期。 公司的产品组合包括标准加价、机舱袋和休闲票价（精华版）。 公司在约33个国家运营约156个机场。 公司的机队包括A319、A320、A320 neo和A321 neo。

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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