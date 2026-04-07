平均方向性指数 (ADX) 交易策略：教育指南
平均方向性指数 (ADX) 是一种广受欢迎的技术分析工具。请阅读我们的教育指南，了解更多信息。
什么是平均方向性指数 (ADX)？
平均方向性指数 (ADX) 是一种用于衡量趋势强度的技术分析工具。它是大多数交易平台提供的标准分析工具。
为了量化趋势的强度，ADX 的计算基于价格区间扩展的移动平均线 (MA)，通常是14 天周期，但它也可以应用于任何时间周期的图表。
该指数由 J. Welles Wilder, Jr. 设计，最初是为商品交易而开发，但同样适用于外汇 (Forex)、股票、期货、指数和交易所交易基金 (ETFs)。
-
平均方向性指数 (ADX) 是一种广受欢迎的技术分析工具，也是一个被广泛使用的三线指标。
-
ADX 指标 旨在帮助交易者更好地理解市场是否处于趋势中，以及趋势的强度如何。
-
ADX 通常伴随另外两个指标——正方向性指标 (+DI) 和 负方向性指标 (-DI)。
-
ADX = 100 × (+DI minus -DI) / (+DI plus -DI) / 平均真实波幅 (ATR)。
计算 ADX
平均方向性指数 (ADX) 指标的主要目的是确定资产是处于趋势之中，还是在区间内震荡。它通常作为其他技术指标的补充使用。
ADX 是滞后指标，这意味着趋势必须已经确立，该指数才能生成信号。
过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。
ADX 图表通常包含三条线：ADX 线、正方向性指标 (+DI) 和负方向性指标 (-DI)。
+DI 线表示正向运动的强度，其计算方法是用当日最高价减去前一日最高价。
-DI 线表示负向运动的强度，其计算方法是用当日最低价减去前一日最低价。
ADX 线表示该周期内市场运动的强度。
正方向性指标 (+DI) 的计算方法是 100 倍 +DI 的指数移动平均线 (EMA) 除以某个设定周期内的平均真实波幅 (ATR)（通常为 14 天）。 -DI 的计算方法是 100 倍 -DI 的 EMA 除以 ATR。
ADX 指标的计算方法是 100 倍 (+DI 减去 -DI 的绝对值的 EMA) 除以 (+DI 加上 -DI)。
因此，平均方向性指数 (ADX) 的计算公式为：
如何使用 ADX 指标
ADX 交易最重要的一点是要记住，该指标不考虑基础资产的方向，只显示趋势的强度。无论是强劲的上涨趋势还是下跌趋势，都会使平均方向性指数 (ADX) 上升。
ADX 指标的测量范围为 0 到 100。ADX 数值越高，趋势强度越大。
- ADX 低于 20：市场当前无明显趋势。
- ADX 突破 20：新的趋势正在形成。
- ADX 介于 20 和 40 之间：被视为新趋势的确认。
- ADX 高于 40：趋势非常强劲。
- ADX 突破 50：趋势极其强劲。
- ADX 突破 70：一种极为罕见的情况，被称为“强势趋势 (Power Trend)”。
ADX 指标的优缺点
优点
- 平均方向性指数 (ADX) 可能帮助交易者识别趋势的强度以及趋势反转的可能性。
- 交易者可以利用 ADX 确定交易的入场或出场点。
- ADX 可用于识别市场潜在的超买或超卖水平。
缺点
- 平均方向性指数 (ADX) 可能会产生虚假信号，这可能导致交易者亏损。
- ADX 滞后于价格走势，因此交易者可能会错过最佳交易时机。
- ADX 提供的市场信息有限，无法预测趋势可能持续的时间。
结论
平均方向性指数 (ADX) 可能是交易者的一个有用工具，因为它可以指示趋势的强度以及动量的强度，从而使交易者能够做出更明智的交易决策。ADX 还可以与其他技术分析工具结合使用，以便交易者更清晰地了解趋势。
然而，重要的是要记住，即使在使用 ADX 交易策略时，也始终存在亏损的风险。交易者在做出任何交易决策之前，应进行自己的研究，考虑他们对市场的专业知识、对风险的态度以及投资组合的分布等因素。此外，他们永远不应使用自己无法承受损失的资金进行交易。
常见问题
在交易中 ADX 指标的用途是什么？
平均方向性指数 (ADX) 指标在技术分析中用于衡量当前趋势的强度。
日内交易的最佳 ADX 设置是什么？
ADX 指标的传统设置为 14 天周期。然而，这可以根据交易者的偏好进行调整，在某些情况下，ADX 指标的设置范围可以低至 7 天或高至 30 天。
哪个指标与 ADX 配合效果最佳？
有多种指标可以与 ADX 结合使用，包括移动平均收敛发散指标 (MACD) 和 布林带® (Bollinger Bands®)，但最常与 ADX 结合使用的指标通常是相对强弱指数 (RSI)。然而，每位交易者都需要自行决定哪种指标最适合自己的交易策略。