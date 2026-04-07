平均方向性指数 (ADX) 是一种广受欢迎的技术分析工具。请阅读我们的教育指南，了解更多信息。

什么是平均方向性指数 (ADX)？

平均方向性指数 (ADX) 是一种用于衡量趋势强度的技术分析工具。它是大多数交易平台提供的标准分析工具。

为了量化趋势的强度，ADX 的计算基于价格区间扩展的移动平均线 (MA)，通常是14 天周期，但它也可以应用于任何时间周期的图表。

该指数由 J. Welles Wilder, Jr. 设计，最初是为商品交易而开发，但同样适用于外汇 (Forex)、股票、期货、指数和交易所交易基金 (ETFs)。

平均方向性指数 (ADX) 是一种广受欢迎的技术分析工具，也是一个被广泛使用的三线指标。

ADX 指标 旨在帮助交易者更好地理解市场是否处于趋势中，以及趋势的强度如何。

ADX 通常伴随另外两个指标——正方向性指标 (+DI) 和 负方向性指标 (-DI)。

ADX = 100 × (+DI minus -DI) / (+DI plus -DI) / 平均真实波幅 (ATR)。

计算 ADX

平均方向性指数 (ADX) 指标的主要目的是确定资产是处于趋势之中，还是在区间内震荡。它通常作为其他技术指标的补充使用。

ADX 是滞后指标，这意味着趋势必须已经确立，该指数才能生成信号。

过去的表现并不能可靠地预示未来的结果。

ADX 图表通常包含三条线：ADX 线、正方向性指标 (+DI) 和负方向性指标 (-DI)。

+DI 线表示正向运动的强度，其计算方法是用当日最高价减去前一日最高价。

-DI 线表示负向运动的强度，其计算方法是用当日最低价减去前一日最低价。

ADX 线表示该周期内市场运动的强度。

正方向性指标 (+DI) 的计算方法是 100 倍 +DI 的指数移动平均线 (EMA) 除以某个设定周期内的平均真实波幅 (ATR)（通常为 14 天）。 -DI 的计算方法是 100 倍 -DI 的 EMA 除以 ATR。

ADX 指标的计算方法是 100 倍 (+DI 减去 -DI 的绝对值的 EMA) 除以 (+DI 加上 -DI)。

因此，平均方向性指数 (ADX) 的计算公式为：

ADX = 100 × (+DI minus -DI) / (+DI plus -DI) / ATR

如何使用 ADX 指标

ADX 交易最重要的一点是要记住，该指标不考虑基础资产的方向，只显示趋势的强度。无论是强劲的上涨趋势还是下跌趋势，都会使平均方向性指数 (ADX) 上升。

ADX 指标的测量范围为 0 到 100。ADX 数值越高，趋势强度越大。

ADX 低于 20 ：市场当前无明显趋势。

：市场当前无明显趋势。 ADX 突破 20 ：新的趋势正在形成。

：新的趋势正在形成。 ADX 介于 20 和 40 之间 ：被视为新趋势的确认。

：被视为新趋势的确认。 ADX 高于 40 ：趋势非常强劲。

：趋势非常强劲。 ADX 突破 50 ：趋势极其强劲。

：趋势极其强劲。 ADX 突破 70：一种极为罕见的情况，被称为“强势趋势 (Power Trend)”。

ADX 指标的优缺点

优点

平均方向性指数 (ADX) 可能帮助交易者识别趋势的强度以及趋势反转的可能性。

交易者可以利用 ADX 确定交易的入场或出场点。

ADX 可用于识别市场潜在的超买或超卖水平。

缺点

平均方向性指数 (ADX) 可能会产生虚假信号，这可能导致交易者亏损。

ADX 滞后于价格走势，因此交易者可能会错过最佳交易时机。

ADX 提供的市场信息有限，无法预测趋势可能持续的时间。

结论

平均方向性指数 (ADX) 可能是交易者的一个有用工具，因为它可以指示趋势的强度以及动量的强度，从而使交易者能够做出更明智的交易决策。ADX 还可以与其他技术分析工具结合使用，以便交易者更清晰地了解趋势。

然而，重要的是要记住，即使在使用 ADX 交易策略时，也始终存在亏损的风险。交易者在做出任何交易决策之前，应进行自己的研究，考虑他们对市场的专业知识、对风险的态度以及投资组合的分布等因素。此外，他们永远不应使用自己无法承受损失的资金进行交易。

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