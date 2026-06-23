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Chime IPO – 如何交易 Chime 股票

了解 Chime 及其潜在 IPO、可能影响其股价的主要因素，以及在上市后如何通过差价合约交易 Chime 股票。

 

Chime IPO 的上市日期是什么时候？

Chime 于 2025 年 6 月 11 日正式上市，首次公开募股 (IPO) 发行价为 每股 27 美元，共募集 8.64 亿美元。 在纳斯达克全球精选市场 (Nasdaq Global Select Market) 挂牌后，Chime 的完全稀释估值约为 116 亿美元——不到其上一轮重大融资中获得的 250 亿美元估值的一半。

IPO 对 Chime 和交易市场意味着什么？

由于 2025 年初的政治不确定性，Chime 的 IPO 曾一度推迟，但最终在科技板块上市活动回升的背景下顺利推进。 这一交易成为近年来美国规模最大的金融科技 IPO 之一。

Chime 的主要收入来源为交换费 (interchange fees)——即用户每次使用 Chime 品牌借记卡或信用建立卡消费时，由商家支付的小额交易费用。 根据其 IPO 招股说明书，截至 2025 年 3 月 31 日，Chime 拥有 860 万活跃会员，2025 年第一季度的用户平均收入 (ARPU) 为 251 美元。

尽管 IPO 融资规模可观，但估值明显回落，反映了后疫情时代投资者预期整体降温的趋势。 市场情绪改善、上市环境逐步好转，以及 Chime 在 2024 年第一季度实现 EBITDA 口径盈利，共同促成了 IPO 的完成。

什么是 Chime？

Chime 是一家总部位于美国的数字银行 (neobank)，提供完全数字化的银行服务，无实体网点。 公司由 Chris Britt 和 Ryan King 于 2012 年创立，定位为传统银行的消费友好型替代方案，提供免手续费账户、提前直接存款和自动储蓄功能等。

Chime 的重要发展里程碑

  • 2012 – 在旧金山成立，以“让银行服务更加透明、更易获得”为使命。

  • 2014 – 正式推出移动银行应用 (App)，包含提前直接存款、免手续费账户等特色功能。

  • 2018 – 用户突破 100 万，在数字银行快速普及的背景下进入高速扩张阶段。

  • 2020 – 在疫情推动线上银行需求激增的背景下，成为美国下载量最高的数字银行 App。

  • 2021 – 在由红杉资本与软银领投的 G 轮融资中筹集 7.5 亿美元，据报道估值达到 250 亿美元。

  • 2023 – Chime 报告收入达到 13 亿美元，展示出强劲的业务增长和可扩展性。

  • 2025 – 完成 IPO，以每股 27 美元募资 8.64 亿美元。

Chime 的主要功能特色

  • 免手续费银行服务 – 无月费、无透支费（在特定额度内），并提供超过 60,000 台 ATM 的使用权限。

  • 提前直接存款 – 用户可提前最多两天收到工资。

  • 自动储蓄 – 自动将四舍五入后的金额或收入的一部分存入储蓄账户。

  • 信用建立卡 (Credit Builder Card) – 无年费、无信用检查，有助于提升信用评分。

  • 用户友好型 App – 提供实时通知、预算规划工具和即时交易提醒等功能。

Chime 通过与受监管银行（如 The Bancorp Bank 和 Stride Bank）合作运营，这些合作银行负责持有用户存款并发行借记卡和信用卡。 该模式帮助 Chime 在无需申请完整银行牌照的情况下快速扩张。

Infographic showing Chime’s founding, features, and growth milestones

Chime 如何赚取收益？

Chime 的商业模式基于提供免手续费服务，同时通过后端金融基础设施、合作银行分成及其他合作关系获取收入。

收入来源

说明


 

交换费

当用户使用 Chime 借记卡或信用建立卡消费时，由商家支付的交易费用中有一部分会分成至 Chime。 这些费用是主要的收入来源。

银行即服务 (Banking-as-a-service) 合作伙伴关系

通过将核心银行功能外包给合作银行，Chime可以以更低的运营成本提供金融服务，同时从收入分成协议中获益。

利息收入

与传统银行类似，Chime 从合作银行持有的客户存款中获取利息收益。

推荐合作收入

Chime 与其他金融科技或服务平台（如报税、投资应用等）合作，通过成功注册获得推荐费。

信用建立与储蓄工具相关收入

这些核心功能虽免费，但可显著提高用户活跃度与交易量，进而增强交换费收入。

哪些因素可能影响 Chime 的实时股价？

Chime 的实时股价可能受到公司内部经营表现、市场整体情绪、宏观经济趋势以及竞争状况的综合影响。 以下将更详细地解析在短期和长期内可能影响 Chime 实时股价的主要驱动因素。

宏观经济趋势与金融科技行业情绪

Chime 的商业模式与消费者金融行为密切相关，因此宏观经济环境至关重要。 利率、通货膨胀、消费者信用状况与就业水平都会影响用户对支票账户、储蓄工具与信用建立卡等产品的使用方式。

例如，在低利率环境下，Chime 来自存款利息与交换费的收入可能承压。 相反，当经济活动回暖、消费增强时，存款余额与刷卡金额可能提升，从而改善 Chime 的盈利能力。

投资者对金融科技与数字银行的整体情绪同样关键。 在 2021–2023 年期间，由于商业模式可持续性的质疑及监管趋严，数字银行估值面临压力。 如果金融科技公司 IPO 再度回暖或机构投资者重新关注数字银行，Chime 股价在早期交易中可能获得更强支撑。

公司基本面：收入、用户规模与盈利能力

上市后，交易者和分析师将重点关注 Chime 的最新财务表现。 截至 2023 年，Chime 已在 EBITDA 口径实现盈利，这在数字银行领域相对领先。 不过，在其上市后，投资者仍将重点关注：

  • 持续的净利润增长情况

  • 平均用户收入 (ARPU) 提升状况

  • 运营利润率是否改善

  • 客户获客成本 (CAC) 是否受控

若出现增长放缓或盈利依赖过度削减成本等迹象，可能导致股价波动。 反之，若季度表现优于 SoFi、Nubank 等竞争对手，则可能推动 Chime 的股价上涨。

Chime 的用户规模估计已超过 860 万，这一数字同样是市场高度关注的重点指标。 已验证活跃用户数量的增长、总刷卡金额的提升以及存款余额的增加，将作为衡量客户参与度与收入潜力的重要参考指标。

监管环境与合规要求

尽管 Chime 并未持有传统银行牌照，但其通过与 The Bancorp Bank 和 Stride Bank 的合作，在既定监管框架下运营。 这一模式因其出色的可扩展性而受到好评，同时也因潜在的风险暴露而受到部分批评。 美国监管机构对银行即服务 (BaaS) 模式态度的任何变化，都可能影响投资者信心。

例如，如果美国货币监理署 (OCC) 或联邦存款保险公司 (FDIC) 加强对合作银行模式的监管，Chime 在新用户开户或提供透支保护等服务方面的能力可能受到影响。 相反，如果 Chime 推动获取全国性银行牌照，则可能因监管环境更明晰、机构信任度提高而使股价受益。

竞争威胁与创新能力

Chime 所处的市场竞争十分激烈。 美国数字银行如 Varo、Current 和 Dave 正在争夺同类用户群，而成熟的金融科技企业如 PayPal 和 Block 则不断扩大其银行业务功能。 传统银行也纷纷推出纯数字品牌，试图从 Chime 等创新型颠覆者手中收回市场份额。

Chime 若能通过创新保持领先，例如推出新的信用产品、拓展投资工具、提供基于 AI 的预算管理，将对塑造其未来增长路径至关重要。 与薪资平台、大型零售连锁或移动钱包服务商建立战略合作关系，也可能开辟新的收入来源，从而推动股价上涨。

Chime 缺乏国际业务布局也可能成为市场关注焦点。 若公司释放出海外扩张计划，这可能会增加投资者信心，并在市场上引发更强烈的看多情绪。

媒体报道、交易量与市场情绪

Chime 的股价也会受到短期市场动态的影响：

  • 媒体报道： 高曝光度的媒体报道，无论正面还是负面，都会影响市场情绪和交易量。 例如，关于 App 宕机、数据泄露或高管离职的新闻报道都可能造成抛售压力。

  • 社交媒体情绪： 来自 Reddit、X (Twitter) 和 TikTok 等平台的散户交易情绪可能引发剧烈波动，尤其是在上市初期。

  • 财报电话会议与公司指引： 作为一家新上市公司，Chime 的前几次季度财报将对市场形成关键影响。 若业绩指引强劲或财报超出预期，股价可能获得上行动力；反之，若不及预期，则可能导致明显回调。

  • 空头仓位与期权活动： 高空头仓位或异常的期权交易量可能引发技术性走势，从而放大市场波动，甚至可能导致空头挤压。

如何通过差价合约交易 Chime 股票

通过差价合约 (CFD) 交易 Chime 股票，投资者无需持有基础股票，即可基于其价格波动进行投机交易。

  • 1 选择一个券商平台寻找提供 Chime 股票差价合约的券商。 Capital.com 提供数千种交易品类，包括股票、指数和大宗商品。
  • 2 开设交易账户在券商平台注册并完成身份验证及账户设置。
  • 3 存入资金在券商平台注册并完成身份验证及账户设置。
  • 4 关注股票动态上市后，需持续关注 Chime 的财务更新、监管变化及股价走势。
  • 5 下单交易根据您的市场判断，利用差价合约进行做多（买入）或做空（卖出）。 您可以设置止损与止盈单来管理风险。

如需了解更多关于差价合约的相关信息，请参阅我们的差价合约 (CFD) 交易指南

我还能交易哪些金融科技股票？

以下为一些商业模式与 Chime 类似的上市金融科技公司：

  • SoFi  (SOFI) – 一家美国数字银行，提供贷款、投资及信用产品。

  • Block (SQ) – 提供数字支付服务、Cash App，并通过 Afterpay 提供 BNPL。

  • Paypal (PYPL) – 早期金融科技巨头之一，拥有 Venmo，并涉足加密货币及商户服务。

  • Affirm (AFRM) – 专注于 BNPL 和数字信贷业务，并与 Amazon 等大型企业建立关键合作关系。

  • Visa (V) & Mastercard (MA) – 支付领域的基础设施提供者，是金融科技生态系统得以运作的核心支撑。

如需了解更多关于股票与股市的相关知识，请参阅我们全面的股票交易指南

常见问题 (FAQ)

Chime 的主要股东是谁？

Chime 的主要持股方包括首席执行官 Chris Britt、联合创始人 Ryan King，以及红杉资本、DST Global、Tiger Global 和 SoftBank Vision Fund 等机构投资者。

Chime 的估值是多少？

Chime 在 2025 年 6 月 IPO 后的最新估值约为 116 亿美元。其 IPO 后的估值可能会根据市场环境、财务表现与投资者情绪进行调整。

Chime 何时进行的 IPO？

Chime 于 2025 年 6 月 12 日完成首次公开募股 (IPO)。 在此之前，Chime 并未确认具体上市日期，但市场分析师普遍预计其将于 2025 或 2026 年上市。

如何在 IPO 前投资 Chime？

Chime 的非公开股票可能通过 Forge Global 或 EquityZen 等二级市场购得，但通常仅限合格投资者。 大多数散户投资者需等待上市后方可参与投资。

Chime 股票是否支持差价合约交易？

Chime 股票現在已可在 Capital.com 以差價合約 (CFD) 的形式進行交易。 您可以在无需持有基础股票的情况下，根据您对市场的判断进行做多或做空操作。

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