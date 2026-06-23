Arm IPO – 如何交易 ARM 股票
Arm 何时进行 IPO？
Arm Holdings 于 2023 年 9 月 14 日正式公开交易，前一日（9 月 13 日）公布 IPO 定价，每股定价为 51 美元，估值约为 520 亿至 545 亿美元。
这家总部位于英国的芯片设计公司选择在美国上市，母公司软银 (SoftBank) 出售了 9.4% 的股份，融资约 48.7 亿美元。这是当年规模最大的科技 IPO，反映出市场对半导体和人工智能相关股票的强劲兴趣。
Arm 以股票代码 “ARM” 在纳斯达克证券交易所 (Nasdaq) 上市，交易时间为每周一至周五，具体如下：
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夏令时（3 月至 11 月）：协调世界时 (UTC) 为下午 2:30 至晚上 9:00。
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标准时间（11 月至次年 3 月）：下午 1:30 – 晚上 8:00 (UTC)
作为纳斯达克上市公司，Arm 股票也支持盘前与盘后交易时段。您可通过我们的 Arm Holdings 股价走势图，实时追踪其市场表现。
什么是 Arm？
Arm 是一家总部位于英国剑桥的半导体与软件设计公司，成立于 1990 年，由 Acorn Computers、Apple 和 VLSI Technology 共同创办。该公司专注于开发高能效的处理器架构，广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器以及物联网设备。与传统芯片制造商不同，Arm 并不直接生产芯片，而是将架构设计授权给包括 Samsung 在内的芯片制造商，由其将 Arm 架构集成进自家硬件。
Arm 的技术支持着全球约 99% 的智能手机，同时也在云计算、人工智能 (AI) 和汽车系统等领域发挥着日益重要的作用。由于其架构具备低功耗优势，已成为移动设备和嵌入式计算的行业标准。Arm 已建立起一个由超过 1,000 家合作伙伴构成的全球生态系统，累计交付超过 2,500 亿颗基于 Arm 架构的芯片。
2016 年，Arm 被日本软银 (SoftBank) 以 320 亿美元收购。现任首席执行官为 Rene Haas，自 2022 年起掌舵公司。2020 年，Nvidia 曾计划以 400 亿美元收购 Arm，但最终因监管审查障碍于 2022 年终止交易。
哪些因素会影响 Arm 的实时股价表现？
Arm 的实时股价受到多种因素影响，包括半导体知识产权 (IP) 需求、授权出货量、AI 与边缘计算发展、竞争态势，以及宏观经济形势等。
授权与版税收入
Arm 的主要营收来源是通过芯片架构授权和从采用其架构的设备中收取版税。因此，授权出货量和下游市场需求的变化，尤其是在智能手机、数据中心和汽车领域，都会直接影响其估值。
例如，Arm 报告称，2024 年其 v9 架构因在支持 AI 的移动设备中需求增长，实现了年版税收入同比增长。然而，若智能手机出货下滑或汽车芯片上市延迟，则可能拖累授权收入，从而影响 ARM 的股价。
AI 与边缘计算发展
Arm 在低功耗 AI 运算与边缘设备处理方面具有优势，这可能支撑其长期增长前景。其架构广泛用于 AI 加速器、可穿戴设备与智能基础设施。若这些领域持续增长，或可带动市场对其前景的积极预期。
相反，若 RISC-V 等开源架构或其他竞争方案在 AI 或嵌入式系统中取得更多市场份额，Arm 的技术领先地位可能受到冲击。此外，市场对其在这些领域的新合作或新品发布的反应，也可能在短期内影响股价涨跌。
客户集中度风险
Arm 的客户包括 Nvidia 等主要芯片厂商。由于这些合作体量庞大，任何授权条款变化、合同续签进展或战略方向调整，都可能影响其未来营收。2023 年，Arm 披露其前五大客户贡献了超过 50% 的总收入。
若其中任一客户选择减少对 Arm 架构的依赖（例如转向自研芯片或采用其他架构），可能对公司业绩和Arm 的股价形成下行压力；反之，若客户深化合作或扩大授权范围，则可能带来利好。
法律纠纷与知识产权保护
例如，2024 年末，Arm 与 Qualcomm 围绕授权协议的纠纷升级，Arm 指控其未经授权使用公司架构，并终止了 Qualcomm 的架构授权协议。此类案例凸显 Arm 在主要市场对知识产权保护的重视。未来若出现类似法律纠纷，或市场对其 IP 权属及执行力度存在疑虑，可能削弱投资者信心。
半导体周期与宏观经济趋势
与其他芯片类股票类似，Arm 的股价也会受到行业周期、库存波动与资本支出趋势的影响。若全球芯片需求回暖，特别是在移动设备、汽车和数据中心等核心应用领域，可能推动其股价上行。
反之，若面临库存过剩、消费电子需求放缓或利率上升等不利因素，整个行业估值可能承压。尽管 Arm 采用轻资产运营模式，但与生态系统中的其他参与者一样，仍面临相同的供应链和终端市场风险。
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如何交易 Arm 股票
以下是您可在所选交易平台上交易 Arm 股票的方式。Arm 股票在纳斯达克证券交易所 (NASDAQ) 挂牌，交易时间为美国股市的常规交易时段。
- 1. 选择合适的交易平台选择一家提供 Arm 股票交易的券商。许多券商支持通过差价合约 (CFD) 交易 Arm 股票，使交易者能够基于股价波动进行投机操作，而无需实际持有基础股票。
- 2开设交易账户在您选择的平台上创建账户。您需要填写个人信息并完成身份验证流程。
- 3存入资金通过您偏好的支付方式向账户中充值。请确保仅存入您愿意用于交易的资金。
- 4监控 Arm 的股价您可通过我们的 Arm Holdings 股价走势图，实时追踪其市场表现。重点关注财报发布、行业动态、地缘政治事件以及监管政策变化等可能影响价格波动的因素。
- 5执行交易（下单）准备就绪后，您可开立差价合约仓位。根据您对市场行情的判断，可选择做多或做空。同时，建议您设置止损与止盈单，以有效控制交易风险。
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我可以交易哪些科技股？
除了 Arm Holdings，交易者还可通过交易其他业界领先的科技股，涉足半导体、计算、人工智能及云基础设施等多个细分领域。
Qualcomm (QCOM)
Qualcomm 是 Arm 的重要授权方，其 Snapdragon 芯片采用 Arm 架构，广泛用于智能手机、平板电脑及汽车系统。Qualcomm 公司收入来源包括芯片销售和授权协议，股价受全球手机需求、5G 推广、联网汽车发展及 XR 平台增长的影响。
Advanced Micro Devices (AMD)
AMD 生产适用于游戏、PC 和服务器的 x86 架构 CPU 和 GPU，并在数据中心和嵌入式应用市场与 Arm 架构展开竞争。AMD 于 2022 年收购 Xilinx，扩展其在自适应计算领域的布局，涵盖人工智能及工业用途。其股价通常受 AI 产品发布、行业竞争表现及数据中心业务营收的影响。
阅读我们的 AMD 交易指南，了解更多信息。
Raspberry Pi Holdings (RPI)
Raspberry Pi 于 2024 年在伦敦上市，专注于教育、工业及爱好者市场的低成本单板计算机设计。其主板采用 Broadcom 提供的 Arm 架构处理器，并运行开源操作系统。Raspberry Pi 亦逐步拓展至嵌入式与工业领域应用。
阅读我们的 Raspberry Pi IPO 指南，了解更多信息。
Apple (AAPL)
Apple 全线产品均采用自研的基于 Arm 架构的定制芯片，包括 Mac 中的 M 系列芯片及 iPhone、iPad 中的 A 系列芯片。Apple 自 2020 年起开始芯片自主设计，并于 2022 年完成转型，以降低对第三方供应商的依赖。Apple 的股价通常受到季度财报、供应链动态、服务业务增长、地缘政治因素及产品发布的共同影响。
阅读我们的 Apple 交易指南，了解更多信息。
Nvidia (NVDA)
Nvidia 设计用于数据中心、自动驾驶汽车与高性能计算的 GPU 与 AI 加速器。尽管其主要产品并非基于 Arm 架构，但其于 2024 年推出的 Nvidia Grace CPU 采用 Arm 核心，专为 AI 与超大规模计算任务设计。Nvidia 的股价受公司财报表现、数据中心营收及其 CUDA 生态系统发展趋势的驱动。
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或者，您也可以阅读我们的股票交易指南，了解如何交易科技股及更多相关内容。
常见问题
Arm 股票何时上市？
Arm Holdings 于 2023 年 9 月 14 日在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为“ARM”。其首次公开募股 (IPO) 定价为每股 51 美元，且软银出售了该公司约 10% 的股份，筹集了 48.7 亿美元。此次上市使 Arm 的初始估值约为 520 亿至 545 亿美元。
Arm 的 IPO 是否成功？
Arm 的 IPO 是 2023 年美国规模最大的科技股上市，吸引了众多机构投资者的高度关注。股票开盘价为 56.10 美元，首日收盘价为 63.59 美元，较开盘价上涨了 24%。然而，此后股价表现随着半导体行业趋势和投资者对人工智能及移动芯片需求的定位而有所波动。
Arm 的估值是多少？
截至 2025 年 4 月 1 日，Arm Holdings 的盘中市值超过 1000 亿美元。其估值受授权量、版税收入以及其芯片架构在人工智能、汽车和移动市场的采用情况影响。
我可以购买 ARM 股票吗？
可以。Arm 股票可在美国市场交易时间内通过纳斯达克证券交易所进行交易。交易者既可以通过股票交易平台直接买入 Arm 股票，也可以通过包括 Capital.com 在内的多个平台提供的差价合约 (CFD)，基于其价格波动进行投机操作。
Nvidia 何时提出收购 Arm？
Nvidia 于 2020 年 9 月宣布同意以 400 亿美元收购 Arm，该交易由现金和股票构成。然而，由于美国、英国和欧盟监管机构基于反垄断与竞争担忧而提出反对，该交易最终于 2022 年 2 月被正式叫停。在 2023 年 IPO 之前，Arm 一直为软银 (SoftBank) 旗下全资子公司。